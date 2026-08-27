Letzte Woche erschien online ein albtraumhaftes Paparazzi-Foto vom Set der kommenden Beatles-Biografien von Sam Mendes. Es war der bisher klarste Blick auf Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn und Barry Keoghan, die zu viert spielten. Es warf auch eine drängende Frage auf: Was stimmt mit ihren Haaren nicht? Ein kurzer Blick durch die sozialen Medien zeigte, dass ich mit meinem Kummer und meiner Verwirrung im Zusammenhang mit der Perücke nicht allein war. Auf X fragte sich ein Kommentator: „Was zum Teufel?“ Ein anderer protestierte: „Ich schaue mir keinen Film über die Bee Gees an.“ Viele Gehen Sie hart Screenshot machte die Runde.

Wie ein Paul Revere für schlechte Perückenarbeit sagt der langjährige Friseur der Beatles, Leslie Cavendish, dass er das alles kommen sah. (Cavendish lernte Paul McCartney 1966 durch Maccas damalige Freundin Jane Asher kennen, als er noch 19 Jahre alt war und Assistent im berühmten Salon von Vidal Sassoon war.) Wie er uns kürzlich in einem Telefonat erzählte, versuchte er sein Bestes, sein Fachwissen mit dem Mendes-Lager zu teilen, bevor der Kleber auf den falschen Schnurrbärten trocknete. Sie haben angeblich nie geantwortet, aber wir hatten das Glück, ihn dazu zu bringen, das Gute, das Schlechte und das „Blöde“ des vollen Beats der falschen Beatles aufzuschlüsseln.

Kommen wir gleich zur Sache: Wie sieht jeder Schauspieler auf diesem Foto am Set im Vergleich zu der Frisur aus, die Sie für die vier perfektioniert haben?

Beginnen wir mit Paul McCartney. Äh, das ist nicht Paul McCartneys Frisur. Das soll für sein Abbey Roadnehme ich an?

Ja, das ist aus einer Szene, die das nachbildet Abbey Road Abdeckung. Es ist eines der ersten On-Set-Bilder, die wir vom Film gesehen haben.

Bei Paul, wo er seine Rolle spielt, sind die Haare also nie so ausgefallen. Es ist eher nach hinten geschwungen und strukturierter. Du gefiedert Es. Ich würde seine Haare nicht so machen. Es sollte niemals war so viel Stirn. Nun, jemand, der jünger ist als ich, wird nicht denken, Oh, Paul hatte noch nie solche Haare. Sie werden denken, Das ist Paul.

Georges Haare sehen aus wie eine Perücke. Es ist keine sehr gute Perücke. Aber es sieht so aus. Ringo … das ist eine schreckliche Perücke. (Lacht) Das sieht so albern aus. Hören Sie, ich übernehme nicht die Verantwortung für Ringos Haare, denn seine Frau Maureen war Friseurin. Aber wenn Maureen am Leben wäre und man ihr die gleiche Frage stellen würde, wäre sie meiner Meinung nach beleidigt.

Es sieht so aus, als hätten sie es einfach von oben auf seinen Kopf fallen lassen und dort gelassen.

Bei Vidal Sassoon hatten wir früher Perücken, an denen man üben konnte, bevor man beim Kunden war. Ich holte eine Perücke aus der Schachtel, zog sie wie eine Katze heraus und ließ sie auf den Perückenständer fallen. Es sieht so aus, als hätte das hier jemand getan.

Aus Ihrer Sicht kommt es also weniger auf die Perücken selbst als vielmehr auf die Art und Weise an, wie sie eingesetzt werden.

Man musste ihnen sagen, welche Art von Perücke sie verwenden sollten. Es sollte weicher sein. Ich verstehe, dass eine Perücke schwer ist, aber man kann sie manövrieren, damit sie natürlich aussieht. Lennons? Das sieht auch so aus, als wäre es ihm einfach auf den Kopf gefallen.

Wie denken wir über die Bärte?

Ringos Bart ist ziemlich gut. George’s ist zu ordentlich. Er war noch nie so ordentlich.

Haben Mendes oder sein Team Sie jemals wegen einer Beratung für den Film kontaktiert?

Ich habe vor etwa vier Monaten in London einen Vortrag gehalten, und einer der Gesprächspartner lud mich zum Mittagessen ein und sagte mir: „Ich habe eine Nachricht von der Dame, die die Haare für den neuen Sam Mendes-Film macht.“ Ich sagte: „Oh, großartig, was will sie wissen?“ Ich habe ihr eine Sprachnachricht hinterlassen. Ich habe nichts von ihr gehört.