Underscores hat zwei neue Tracks veröffentlicht: eine brandneue Single namens „Unlimited Love“ und eine neue Version von „The Peace“, remixt von Frost Children. Allerdings ist „Unlimited Love“ vielleicht nicht ganz neu; Es scheint den Gitarren-Lick aus einem anderen Underscores-Song, „Do It“, zu sampeln. Das begleitende Einzelbild scheint auch etwas anzudeuten, das „After-U“ genannt wird. Vielleicht ein komplettes Remix-Album? Hören Sie sich beide Titel unten an.

„The Peace“ ist das zweite Lied von Underscores‘ U die Remix-Behandlung erhalten; Anfang des Jahres legte der südkoreanische Popsänger Yves eine überarbeitete Version von „Do It“ vor. Anfang des Monats gab es außerdem ein neues Musikvideo. Frost Children haben gerade zwei eigene Projekte herausgebracht, Frost Fest Mixtape– veröffentlicht zusammen mit der 2026er Ausgabe ihres gleichnamigen Live-Events – und der EP Tweaker-Gedicht.

Lesen Sie mehr darüber U in „Die bisher beste Musik des Jahres 2026“.