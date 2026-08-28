Mac DeMarco-Fans erwachten am Freitag zu einer Überraschung: vier neue Alben des Singer-Songwriters. Nun, sie sind irgendwie neu – einige Fans haben es bereits gehört Hund auf dem Felsen, Seven Off the Two, WasserflugzeughundUnd Der Blick von Tian Tian, nachdem man ihnen während DeMarcos letzter Tour Kopien auf CD-Rs ausgehändigt hatte. Die Veröffentlichungen, die heute zum ersten Mal auf DSPs uraufgeführt werden, behalten noch immer ihren schäbigen Ursprung bei, wobei jeder Song nach einer scheinbar zufälligen Reihe von Nummern benannt ist. Hören Sie sich alle unten an.

Demarcos neuestes Album, Gitarrefiel im Jahr 2025.

Hund auf dem Felsen

Hören Sie auf Apple Music

Hören Sie auf Spotify

Hören Sie auf Tidal

Hören Sie auf Amazon

Seven Off the Two