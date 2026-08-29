Letzten Monat veröffentlichte Cardi B eine neue Single, „Ah Ha“. Produziert von DJ SwanQo, ist es ein klassischer Cardi-Schnitt: Hasser auslachen, ihr Geld holen und nicht nur ein paar unerwünschte Männer demütigen. Irgendwann sagt sie tatsächlich „na na na boo boo“. Jetzt gibt es zu dem Song ein Video, in dem Cardi einen ganz New Yorker Sommer erlebt (Fahrräder fahren, hängen bleiben usw.). Beobachten Sie, wie es unten weitergeht.

Die Single markiert die erste Solomusik der New Yorker Rapperin seit der Veröffentlichung ihres Albums im Jahr 2025 Bin ich das Drama?das auf ihr mit einem Grammy ausgezeichnetes Debüt im Jahr 2018 folgte, Verletzung der Privatsphäre. In diesem Jahr begab sie sich zur Unterstützung ihrer zweiten LP auf Arenatour und spielte zwei ihrer Singles, „Bodega Baddie“ und „ErrTime“. Samstagabend Live.

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