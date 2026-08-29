So wertvoll das Schaffen von Dinosaur Jr. seit ihrer Neugründung Mitte der 2000er Jahre auch war, die Arbeit der Gruppe war von Selbstbewusstsein geprägt. Wo ihre ersten drei LPs die heldenhaften Fähigkeiten der Band hinter baufälligen Songstrukturen und schlampiger Produktion absicherten, Post-Comeback-Alben wie die von 2009 Bauernhof und 2012 Ich wette auf Sky haben den Flanell ein wenig zugeknöpft und so den klareren, stromlinienförmigeren Sound ihres 90er-Jahre-Outputs widergespiegelt, der größtenteils aus der Arbeit von J Mascis bestand. Indem sie das von Big Muff hervorgerufene Gitarren-Feedback domestizierten und sich auf längere Songs und gelegentliche Prog-Anklänge einließen, bewiesen sie, dass sich die ganze Zeit über ein echtes Classic-Rock-Trio unter der Oberfläche versteckt hatte. Aber dieser Glanz wich manchmal der übermäßig eigenwilligen Ziellosigkeit, die die 1997er Jahre kennzeichnete Übergeben Sie es bevor Mascis Dinosaur Jr. eine Pause einlegte. Ihr letztes Album, 2021 Fegen Sie es in den Weltraumbehauptete den hohen Standard der Band für durchweg eingängigen Alternative-Rock, aber seine sauberen Versuche mit der von Kurt Vile unterstützten Psychedelik entfernten sich manchmal etwas zu weit vom Kern der Band, der Slacker-Unordnung.

An Dort in der NäheDinosaurier korrigieren den Kurs, indem sie jeglichen Selbstbewusstsein, das sie sich in den letzten zwei Jahrzehnten angesammelt haben, ablegen und sich stattdessen glücklich im Dreck ihrer prägenden Jahre suhlen. Das neue Material wird mit demselben Vintage-Verstärker aufgenommen, den sie auch auf ihrem selbstgemachten Debütalbum verwendet haben, und ist die chaotischste und durchgeknallteste Musik, die sie diesseits des Jahrtausends gemacht haben. Es ist nicht ganz so dreckig wie, sagen wir, Insektaber die Leichtigkeit erinnert an die frühere Ära, in der poppige Melodien und unmittelbarer Selbstausdruck wichtiger sind als Grandiosität. Die beliebtesten Platten von Dinosaur Jr. intensivieren den Kontrast zwischen Mascis‘ verlegenem Gesangsverhalten und der rohen Transparenz des Spiels der Band, und diese beiden Elemente sind hier wieder optimal synchronisiert.

Besonders niederschmetternd ist die Kombination auf der Brücke von „No Friends“, wo sich Mascis‘ stöhnende Eingeständnisse der Einsamkeit neben einem aufsteigenden Gitarrensound entfalten, der so klingt, als würde er vor Schmerz schluchzen. Sein Solospiel ist hier (und auf dem gesamten Album) besonders kreativ, er bricht aus seiner Komfortzone aus, springt hoch in den Nacken und opfert Skurrilität zugunsten von Emotionen. Es handelt sich weniger um eine Guitar Center-Demostation als vielmehr um einen halbfertigen Keller. Die charakteristischen, von Neil Young inspirierten Akkordfolgen von Dinosaur klingen dank der absteigenden Basslinien in Titeln wie „Everything at Once“ und „Read the Room“ noch melancholischer als sonst. Letzteres wird durch einen geschmackvollen Flanscheffekt akzentuiert, der an Mascis‘ Affinität zum Cure erinnert.

„No One’s Ready“ ist das stärkere davon Dort in der Nähesind zwei obligatorische Beiträge von Lou Barlow, und es ist vielleicht der Song, der dem atavistischen Ethos der Platte am besten entspricht. Unterstützt von einer schlurfenden Rhythmusgruppe und klirrenden Akkorden klingt es wie ein Dinosaurier aus einer alternativen Realität, der in die Luft gesprengt wurde, bevor sie jünger waren, und weiter in der säuregebratenen Richtung von „Severed Lips“ weitermarschierte. „Blowin‘ Up“ ist hier nur knapp daneben: Der doppelspurige Refrain ist überdreht, und einige Zeilen („There’s Nothing ganz so Bad as A Bored Edgelord“) erinnern an Sebadohs Tendenz, schmerzhaft auf die Nase zu fallen. Glücklicherweise wird es durch seinen Backing-Track gerettet, der mit seltsamen Strömen statischer Aufladung und funkigen Hammer-Ons verziert ist.