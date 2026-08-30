Dinosaur Jr. gehen nächstes Jahr auf Tour. Nur wenige Tage nach dem Start einer Herbsttournee zur Unterstützung ihres ersten neuen Albums seit fünf Jahren, Dort in der NäheJ Mascis und Co. verlängerte den nordamerikanischen Lauf bis 2027. Die Termine im nächsten Jahr laufen von Februar bis März und werden von den Rockern Starcrawler aus Los Angeles unterstützt. Schauen Sie sich unten eine vollständige Reiseroute an.

Parallel zur Ankündigung veröffentlichte Dinosaur Jr. auch ein neues Musikvideo zum Song „Everything At Once“. Unter der Regie von Guy Kozak folgt der Clip einem mittelalterlichen Ritter, der einen malerischen ländlichen Tag in den USA erlebt: Rasen mähen, sein Auto waschen, grillen und im Wald auf einem umgestürzten Baumstamm sitzen. Das können Sie sich auch unten ansehen.

Anfang des Jahres tauschte J Mascis Coversongs mit Mike Watt gegen eine neue Split 7“. Letzten Sommer reisten sie außerdem auf einer Co-Headliner-Tour mit Snail Mail durch die USA.

Dinosaur Jr. Tour:

02-11 Brooklyn, NY – Brooklyn Steel

02-12 Brooklyn, NY – Brooklyn Steel+

02-13 Philadelphia, PA – Union Transfer+

02-16 Silver Spring, MD – Fillmore+

18.02. Carrboro, NC – Cat’s Cradle+

19.02. Jacksonville, FL – FÜNF+

20.02. St. Petersburg, FL – Jannus Live+

23.02. Orlando, FL – Plaza Stage+

25.02. Athens, GA – Georgia Theatre+

26.02. Nashville, TN – Brooklyn Bowl+

27.02. Cincinnati, OH – Bogart’s+

03-02 Kansas City, MO – Der Truman+

03-04 Minneapolis, MN – First Avenue

03.05. Chicago, IL – The Vic+

03.06. Detroit, MI – The Majestic Theatre+

03.07. Toronto – Danforth Music Hall+

13.03. Boston, MA – House of Blues

+ mit Starcrawler