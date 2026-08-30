Young Thug hat den dritten Teil von veröffentlicht Schleimsprache– seine Compilation-Serie für das Label Young Stoner Life. Future, Veeze und Travis Scott treten alle in dem Projekt auf, das in zwei „Seiten“ mit jeweils eigenem Cover-Artwork unterteilt ist. Abgerundet wird die Gästeliste durch Cash Cobain, Lil Babt, Tezzus, Diamond*, Pz‘, Sk8star, Yeat und viele mehr. Anhören Schleimsprache 3 und schauen Sie sich beide Cover unten an.

Das Original Schleimsprache kam 2018 heraus. 2021 Schleimsprache 2 wurde gemeinsam von Young Thug und Gunna( geleitet, die in der neuesten Ausgabe überhaupt nicht erscheint.) (Gunna nahm insbesondere schon früh einen Alford-Plädoyer-Deal im YSL-RICO-Fall an, der sich von 2022 bis 2024 erstreckte.) Young Thug teilte sein neuestes Album, UY Scutiletzten Oktober, und kündigte kürzlich eine YSL-Labeltour an, die nächste Woche beginnt und auf der viele der gleichen Künstler auftreten werden Schleimsprache 3 im Schlepptau.

Besuchen Sie Alphonse Pierres Off the Dome-Kolumne „The Complicated New Era of Young Thug“ noch einmal.

Schleimsprache 3:
01 Gotta Love Us (feat. Tezzus, Diamond* und Bslime
02 ØWAYSL (feat. BSlime, Rob49, Sk8star & Tezzus)
03 What’s Up Mami (feat. Biggs Money & Tezzus)
04 Mob Guys (feat. Biggs Money, Lil Unky & Quavo)
05 Function (ft. Lil Unky)
06 Club Outside (feat. Lil Baby)
07 Wait For It (feat. BSlime & Papito El Franklins)
08 Eaters (feat. Future, Tezzus, Travis Scott & Yeat)
09 Grandma’s Baby (feat. BSlime & Veeze)
10 Black Friday (feat. Lito The Plug)
11 Myself (feat. Biggs Money)
12 Ønly Øway (feat. Rundown Zay, Skrilla & Tezzus)
13 Hood Of Atlanta
14 Øway Remix (ft. Tezzus)
15 YSL (ft. YUME)
16 Crocodile Skin (feat. BSlime & Rundown Zay)
17 Tezzus & Diamond* (feat. Cash Cobain, Diamond*, Quavo & Tezzus)
18 Shawty Shawty (ft. HittMan (ATL))
19 größte seit Michael Jack (feat. Jorjiana, Lito The Plug & Sk8star)
20 We Dead (feat. Papito El Franklins & Trippie Redd)
21 Bvlgari (feat. Biggs Money, BSlime, Iyrus, Lil Unky, Lito The Plug, Papito El Franklins, Rundown Zay, Tezzus & Yung Kayo)
22 Believe That (feat. BSlime, Iyrus, Lil Unky & Pz‘)
23 Cha Ney Ney (ft. Diamond* & Tezzus)
24 Consummate (ft. 1300SAINT & Tezzus)
25 Tonight (ft. 1300SAINT & Diamond*)
26 NaNaNa (ft. Diamond*, Sk8star & Tezzus)
27 Say Dat (ft. 1300SAINT & Iyrus)
28 Baddies (feat. Biggs Money & Cash Cobain)
29. Geburtstag (feat. Bay Swag & Cash Cobain)
30 Switch Up (feat. Lil Unky & Mariah the Scientist)
31 Weird (feat. Biggs Money & Lil Unky)
32 Freaky Girl (feat. Diamond* & Iyrus)
33 Bounce It (feat. Biggs Money & YKNIECE)
34 Snakes On My Collar (feat. Diamond* & Lil Keed)
35 Stole It From Us (ft. 1300SAINT, Diamond*, Iyrus & Tezzus)
36 Fernando Mendoza (feat. Lil Unky, Sk8star & Tezzus)
37 Countin Up (feat. Lil Righteous)
38 Skyami (feat. Lito The Plug, Tezzus & Yung Kayo)
39 Lil Bruh (ft. Biggs Money)
40 Losing Sleep (ft. Diamond* & YUME)
41 What It Do (ft. Unfoonk)

Ella
Ella

Ella, ausgestattet mit einer unerschöpflichen Leidenschaft für Musik und einem unerschütterlichen Glauben an die Macht der Kostenlosigkeit, hat diese Ecke des Internets als einen Zufluchtsort für Musikliebhaber gestaltet. Sie ist fest davon überzeugt, dass der Zugang zu Kultur und Informationen durch keine finanziellen Barrieren eingeschränkt werden sollte.