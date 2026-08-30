Young Thug hat den dritten Teil von veröffentlicht Schleimsprache– seine Compilation-Serie für das Label Young Stoner Life. Future, Veeze und Travis Scott treten alle in dem Projekt auf, das in zwei „Seiten“ mit jeweils eigenem Cover-Artwork unterteilt ist. Abgerundet wird die Gästeliste durch Cash Cobain, Lil Babt, Tezzus, Diamond*, Pz‘, Sk8star, Yeat und viele mehr. Anhören Schleimsprache 3 und schauen Sie sich beide Cover unten an.
Das Original Schleimsprache kam 2018 heraus. 2021 Schleimsprache 2 wurde gemeinsam von Young Thug und Gunna( geleitet, die in der neuesten Ausgabe überhaupt nicht erscheint.) (Gunna nahm insbesondere schon früh einen Alford-Plädoyer-Deal im YSL-RICO-Fall an, der sich von 2022 bis 2024 erstreckte.) Young Thug teilte sein neuestes Album, UY Scutiletzten Oktober, und kündigte kürzlich eine YSL-Labeltour an, die nächste Woche beginnt und auf der viele der gleichen Künstler auftreten werden Schleimsprache 3 im Schlepptau.
Besuchen Sie Alphonse Pierres Off the Dome-Kolumne „The Complicated New Era of Young Thug“ noch einmal.
Schleimsprache 3:
01 Gotta Love Us (feat. Tezzus, Diamond* und Bslime
02 ØWAYSL (feat. BSlime, Rob49, Sk8star & Tezzus)
03 What’s Up Mami (feat. Biggs Money & Tezzus)
04 Mob Guys (feat. Biggs Money, Lil Unky & Quavo)
05 Function (ft. Lil Unky)
06 Club Outside (feat. Lil Baby)
07 Wait For It (feat. BSlime & Papito El Franklins)
08 Eaters (feat. Future, Tezzus, Travis Scott & Yeat)
09 Grandma’s Baby (feat. BSlime & Veeze)
10 Black Friday (feat. Lito The Plug)
11 Myself (feat. Biggs Money)
12 Ønly Øway (feat. Rundown Zay, Skrilla & Tezzus)
13 Hood Of Atlanta
14 Øway Remix (ft. Tezzus)
15 YSL (ft. YUME)
16 Crocodile Skin (feat. BSlime & Rundown Zay)
17 Tezzus & Diamond* (feat. Cash Cobain, Diamond*, Quavo & Tezzus)
18 Shawty Shawty (ft. HittMan (ATL))
19 größte seit Michael Jack (feat. Jorjiana, Lito The Plug & Sk8star)
20 We Dead (feat. Papito El Franklins & Trippie Redd)
21 Bvlgari (feat. Biggs Money, BSlime, Iyrus, Lil Unky, Lito The Plug, Papito El Franklins, Rundown Zay, Tezzus & Yung Kayo)
22 Believe That (feat. BSlime, Iyrus, Lil Unky & Pz‘)
23 Cha Ney Ney (ft. Diamond* & Tezzus)
24 Consummate (ft. 1300SAINT & Tezzus)
25 Tonight (ft. 1300SAINT & Diamond*)
26 NaNaNa (ft. Diamond*, Sk8star & Tezzus)
27 Say Dat (ft. 1300SAINT & Iyrus)
28 Baddies (feat. Biggs Money & Cash Cobain)
29. Geburtstag (feat. Bay Swag & Cash Cobain)
30 Switch Up (feat. Lil Unky & Mariah the Scientist)
31 Weird (feat. Biggs Money & Lil Unky)
32 Freaky Girl (feat. Diamond* & Iyrus)
33 Bounce It (feat. Biggs Money & YKNIECE)
34 Snakes On My Collar (feat. Diamond* & Lil Keed)
35 Stole It From Us (ft. 1300SAINT, Diamond*, Iyrus & Tezzus)
36 Fernando Mendoza (feat. Lil Unky, Sk8star & Tezzus)
37 Countin Up (feat. Lil Righteous)
38 Skyami (feat. Lito The Plug, Tezzus & Yung Kayo)
39 Lil Bruh (ft. Biggs Money)
40 Losing Sleep (ft. Diamond* & YUME)
41 What It Do (ft. Unfoonk)