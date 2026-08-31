xaviersobased ist vielleicht ein Nachkomme von Lil B, aber er ist zu lässig, um etwas so klebrig-aufrichtiges und wortreiches wie „Beat the Odds“ zu machen. Die Version einer „Schau, wie weit ich gekommen bin“-Hymne des SoundCloud-Kids, das zum Major-Label-Wunderkind wurde, ist „Struggle Gang“. Dies ist ein Monstertruck von der Rennstrecke: Es macht keinen Sinn, ihn in seine Einzelteile zu zerlegen. Man muss sich davon hin und her werfen lassen.

Aber lassen Sie es uns trotzdem aufschlüsseln. Es gibt eine Menge verschiedener Arten von Xavier-Songs: die zugänglichen, messerscharfen Sing-Raps („Special“, „Love Hate“); die low-end-befeuerten Übungen in grober Textur („On My Own“, „worth it“); die zootisierten Träume („Linda“, „Vibrator“) und Albträume („Fix My Mind“); Der gebratene Marsianer stöhnt („Chor“, „Far“, „U dk how 2 Hoop“). „Struggle Gang“ spammt jeden Impuls auf einmal. Das unheilvolle Klavier und das perkussive Summen der ersten Strophe lösen ein unheimliches Adrenalin aus, während ein verblasst klingender Xav unerwünschte Blicke wegwischt und sich beugt, ohne sich wirklich zu beugen.

Am Haken verwandelt sich das Summen in einen Heuschreckenschwarm und klagende Synthesizer jammern wie Schattenhände. Xavier sendet aus tiefstem Herzen einen SOS-Ruf aus und schwankt zwischen den emotionalen Registern hin und her: Er fleht eine Frau an, ihn sofort zu behandeln, und bittet sie dann, an ihm zu twerken, wobei er die Porno-Website „Camsoda“ auf „Yoda“ reimt. Er liefert einige lustige Meinungen über Schamhaare, die noch lustiger sind, weil der Beat wie ein Gothic ist Castlevania OST, und schließlich schreit er seine Mutter an. „Ich könnte dir Horrorgeschichten erzählen, das wird eine Weile dauern“, murmelt er, wohl wissend, dass er in diesen ambivalenten musikalischen Ellipsen mehr vermitteln kann. In diesem Modus funktioniert er am besten: Es ist albern, verzweifelt und verloren, der Klang eines grinsenden Mannes mit Schmerzen unter der Oberfläche.