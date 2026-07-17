„Belt 2 Ass“, der vierte Song des schillernden und paranoiden neuen Projekts von Rome Streetz Sock It 2 ​​My Pocket, Es beginnt mit einer Siegesrunde, bevor es über etwas Kies geht. Für Rome – ein treuer Vertreter des neoklassischen Hip-Hop-Undergrounds, der sich durch Rappen den Weg zum Pinch Hitter für Griselda Records bahnte – macht es Sinn, sein Glück mit Ken Griffey Jr.-Vergleichen und einem Hauch von Überlegenheit zu feiern, die einem Lox-Partner gebührt, gegenüber einem mondänen Dirigenten-Williams-Groove. Aber das Ziehen des Teppichs dauert kaum 30 Sekunden; Die Musik weitet sich zu einem klapprigen Breakbeat mit Trompetenunterstützung aus, und Rome beginnt, eine warnende Geschichte zu erzählen. Die Geschichte von „Malik mit der Narbe auf der Wange“, einem übermütigen Anschieber, der seinen Platz heiß macht und von seinen Rivalen um seine Kette gedrängt wird, ist gruselig, wenn auch etwas banal. Der Protagonist, der aufgrund seines aufgeblähten Egos querschnittsgelähmt wird, ist traurig genug, aber Rome schließt die Distanz am Ende der Geschichte mit einem mutigen Eingeständnis: „Verdammt, weil ich den Nigga kenne, der das getan hat/Er hat mir ein paar Beats geschickt; Wir haben ein Lied gemacht, das ich nie zu Ende gebracht habe/Bei einem Autounfall mit seiner Schwester an Thanksgiving gestorben.“ Es ist, als würde Rome am Ende wie Ace in die Kamera starren Vollständig bezahlt, Er erinnert uns daran, wie schnell auf einer solchen Party das Licht ausgehen kann – macht aber auch seine Mitschuld an der Welt deutlich, die er hinterlassen hat.

Alle Projekte von Rome Streetz befinden sich an der unbequemen Schnittstelle zwischen Ruhm und dem schäbigen Mist, den die Leute manchmal tun, um dorthin zu gelangen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen der Erzählung von Tatorten aus der Ferne und dem Ringen mit der verbliebenen Moral des Ganzen. Es gibt zwar immer noch jede Menge actiongeladene Angebote und knallige Extras, aber Sock It 2 ​​My Pocket zeichnet sich durch die Art und Weise aus, wie Schuldgefühle und die Reue der Hinterbliebenen stärker als sonst am Rande schwelen. Das ist umso bemerkenswerter, weil dieses Album – herausgebracht von Mass Appeal und mit Features von Lloyd Banks und Styles P sowie einer Produktion von Havoc of Mobb Deep, Pete Rock, 9th Wonder und Alchemist – wohl das bislang bekannteste Werk von Romes Karriere ist. Es ist ein mutiger Schachzug, dass Ihr größter Auftritt auch Ihr reumütigster ist, aber er wird dadurch unterstützt, dass Rom jahrelange Arbeit investiert und jede Menge Horrorgeschichten gesammelt hat, über die man nachdenken kann.

Man kann dem Mann hinter Liedern wie „Bible or the Rifle“ oder „Prayers Over Packages“ keinen Mangel an Selbstbewusstsein vorwerfen, aber bei diesen Titeln ging es größtenteils um persönlichen Erfolg und Sicherheit. Hier erweitert er den Rahmen über die Ich-Perspektive hinaus. In „.22“ behauptet Rome, seine Karriere als MC sei vorgezeichnet, während er seinem Onkel „Gary ein Gramm Ike“ verkauft. Die meisten Siege werden von starken Schreckensschüben begleitet, wie zum Beispiel die in den Aufnahmestudios zusammengedrängten Drogenabhängigen bei „Dreamcatcher“ oder Gedanken an einen „Mörder, der die gleiche Hautfarbe hat wie ich“, der Reisen nach Japan bei „’95 Mega on Shrooms“ kurzzeitig verdirbt. Die Einsätze dieser Drogenabhängigkeiten und stillschweigend orchestrierten Hits, so weit im Rückspiegel sie auch sein mögen, haften Rome noch ein wenig fester im Nacken, und die Anspannung löst ein schweres Schleudertrauma aus, wenn er wieder über exotische Abendessen rappt oder den Teufel dazu bringt, zu Gott zu beten.