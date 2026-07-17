In einem Popcast-Interview über ihr drittes Album, Tochter aus der HölleGracie Abrams sprach darüber, wie sie ihren Songwriting-Stil verändert hatte. Ein paar Jahre älter und bewusster gegenüber den Gefühlen der Menschen, über die sie schrieb, beschrieb sie das neue Album als „etwas weniger tagebuchhaft und etwas existenzieller“. Existentiell ist richtig, aber „mildly“ ist, nun ja, milde ausgedrückt: Am Ende des Albums werden Sie viele verschiedene Versuche hören, zu erklären, wie es sich anfühlt, Gracie Abrams zu sein oder zumindest in der Nähe von Gracie Abrams zu sein. Es gibt körperliche Beschreibungen: Sie ist krank, sie ist taub, sie hat Schmerzen, sie blutet, sie brennt, sie trägt ihr ganzes Leben lang Schmerzen. Es gibt Metaphern: Sie ist ein Riss im Pflaster, ein Tropfen im Ozean, ein bis auf die Knochen geschnittenes Messer. Es gibt sogar einen übernatürlichen Aspekt: ​​Der ständig heimgesuchte Abrams erlebt akustische Halluzinationen, sieht Schatten und Erscheinungen und wird durch die ständige Anwesenheit geliebter Menschen, die nicht mehr da sind, bestenfalls abgelenkt und im schlimmsten Fall gequält.

Diese Art von psychischer Intensität hat Abrams gute Dienste geleistet. Seit der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP im Jahr 2020 unerheblichsie hat Emotionen zu dezenter Musik ausgegraben; 2024er Jahre Das Geheimnis von uns debütierte auf Platz 2 der Billboard 200 und sein gesprächiger Bonustrack „That’s So True“ war ein Top-10-Hit. Jetzt mit Tochter aus der Höllekombiniert Abrams erneut kugelsicheres Pop-Songwriting mit einer melancholischen Indie-Folk-Ästhetik. Aaron Dessner, mit dem Abrams seit ihrer EP 2021 zusammenarbeitet So fühlt es sich anEr ist erneut Co-Autor und Produzent; Seine typische Akustikgitarre, sanfte Percussion und zarte Streicher stehen wieder auf der Speisekarte. Diese Gitarre wird häufiger mit den Fingern gezupft als angeschlagen, und das Klavier spielt eine herausragende Rolle in Songs wie „Mews“, einer rauchigen Ballade darüber, wie man den Niedergang einer Beziehung erst bemerkt, wenn es zu spät ist, und „The Knife“, wo Abrams hohe Töne schlägt, die so hauchend sind, dass sie durchscheinend wirken.

Die Produktion wirkt geerdeter und nuancierter als die von Das Geheimnis von unsdessen wurzeliges Fundament manchmal einen plastischen Glanz hatte. Vergleichen Sie „Good Reason“ dieses Albums, ein luftiges Lied im 3/4-Takt, in dem Abrams eine unbefriedigende Romanze verstreichen lässt, mit „I Love You, I’m Sorry“ des vorherigen Albums, ein weiteres luftiges Lied im 3/4-Takt, in dem Abrams eine unbefriedigende Romantik vergehen lässt: „Good Reason“ ist sanfter und wärmer, verschwommen, aber immer noch deutlich, und am wichtigsten: Es verzichtet auf die ausführliche Brücke zugunsten eines reduzierten Post-Chorus. Geben Sie ihren Gefühlen den dringend benötigten Raum zum Atmen. „Wenn du nur enttäuscht wärst/Wenn ich nur jedes Versprechen gehalten hätte/Wenn du mich nur schlecht behandelt hättest/Wenn du mich nur nicht anbeten würdest“, singt Abrams mit blanker Resignation und hat keine Tränen mehr zum Weinen übrig.

Abrams-Dessner-Kompositionen treffen alle bekannten Beats: gemütliche Arrangements, die sich steigern und verringern, geflüsterte Verse und sehnsuchtsvolle Hauptstimme-Chöre, Bassdrums, die klingen, als wären sie in einem Keller zwei Häuser weiter aufgenommen worden, leicht skurrile Synthesizer, die, wie gute Hausgäste, ihre Begrüßung nie überdauern. Jede Abwechslung von diesem Modus ist eine schöne Abwechslung, wie bei den ersten paar Singles. Vor allem „Look at My Life“ ist wirklich ein Knaller – es ist ein Stück für Stück, bei dem man „jede Nacht eine neue Spirale“ erlebt, das eine Menge Therapie-Pop-Klischees enthält („Sehe ich gut aus, oder bröckelt meine Fassade?“), ist aber so ein Knaller, dass die Psychologie-Diskussion nicht aufdringlich wirkt. Im besten Fall nutzt Abrams‘ Schreibstil eine zufriedenstellende Kadenz, bei der die Silben einer unwiderstehlichen inneren Logik folgen und genau richtig treffen. Nehmen Sie einen Vers wie „Was für ein Schlag ins Gesicht, aber dann gehen wir/Downtown, there’s no Medicine/I’d spuck out if it verspricht/Langsamer werdende Stimmen/Ich will kein Geräusch hören.“ Was auf dem Papier undurchschaubar erscheint, macht absolut Sinn, wenn man Abrams in ihrem synkopierten Fließzustand hört. „Look at My Life“ ist für sie Neuland: ein Lied darüber, keine gute Zeit zu haben, die selbst eine gute Zeit ist.