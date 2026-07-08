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Maximaler Genuss garantiert klingt wie eine Drohung, bevor es wie ein Titel klingt. Die neue Apple TV-Serie folgt Paula, gespielt von Tatiana Maslany, einer frisch geschiedenen Mutter, deren Leben zu einem lustigen kleinen Buffet aus Sorgerechtsstreitigkeiten, Identitätszerfall, Erpressung, Mord und Jugendfußball geworden ist. Maslany sprach zusammen mit dem Schöpfer David J. Rosen, dem Regisseur David Gordon Green und den Co-Stars Jake Johnson, Jessy Hodges, Murray Bartlett und Brandon Flynn mit Kyle Meredith über die gefährliche Mischung aus wahrer Kriminalitätsparanoia, Online-Intimität, Sexarbeit, schwarzer Komödie und häuslicher Panik in der Serie. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Rosen sagt, die Show begann während der Pandemie, als alle plötzlich wie Amateurdetektive in die Zoom-Räume des anderen starrten. „Ich fing an, über diese Epidemie der Einsamkeit nachzudenken, in der wir uns befinden“, sagt er und stellt sich „eine alleinerziehende Mutter vor, die mit 800 Millionen verschiedenen Dingen jongliert“ und über einen Computerbildschirm nach Gesellschaft sucht, nur um sich in „ihrer eigenen modernen Zeit“ wiederzufinden Heckscheibe.“ Green hingegen wollte, dass sich die Serie „atmosphärisch, aber treibend“ anfühlt, und orientierte sich dabei an Kieslowski und In der Stimmung für Liebe während er in einem New Yorker Wohnungsthriller landet, in dem Bildschirme, Paranoia und schlechte Entscheidungen ununterbrochen summen.

Maslany sagt, der Reiz von Paula lag darin, wie chaotisch und unberechenbar sie sein konnte. Sie nennt sie „unvorhersehbar“ und gibt zu: „Ich stelle das alles in Frage. Und das ist es, was ich an ihr liebe. Maslany sagt, dass es in der Serie für sie nicht so sehr um Internet-Boogeymen geht, sondern vielmehr um das Urteil, das fällt, wenn eine Mutter versucht, Vergnügen zu beanspruchen. „Sie versucht nur, etwas Vergnügen für sich selbst zu finden“, sagt Maslany, „und ich denke, auf welche Art und Weise dieses Vergnügen entsteht.“ dass sie sich gegen sie gewandt hat und dass sie dadurch irgendwie als Mutter untauglich wird (ist interessant).“

Johnson sagt, der Text habe ihn gefesselt, bevor er überhaupt Zeit hatte, darüber zu urteilen, während Hodges zugibt, dass wahre Kriminalität „unglaublich düster und ausbeuterisch“ sei, aber auch – unbequemerweise – faszinierend. Bartlett beschreibt seinen Charakter als „sehr strategisch und methodisch“, während Flynn sagt, dass Trevor „von dem geleitet wird, was er seiner Meinung nach tun muss, um zu überleben.“

Hören Sie, wie Tatiana Maslany, David J. Rosen, David Gordon Green, Jake Johnson, Jessy Hodges, Murray Bartlett und Brandon Flynn über Apple TVs sprechen Maximaler Genuss garantiert Mehr dazu in der neuen Folge oben oder indem Sie sich die Videos unten ansehen. Die Serie wird jetzt auf Apple TV gestreamt.

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