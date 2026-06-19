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Es hat einen Sinn Der Terror: Teufel in Silber wo Judith Light kaum noch menschlich wirkt – und genau das ist der Grund, warum sie darin so faszinierend ist. Die legendäre Schauspielerin sprach mit Kyle Meredith über AMCs neuestes Kapitel in der Horror-Anthologie-Reihe, in dem sie eine lange verlassene Psychiatriepatientin namens Dory spielt, und wie die Serie Monster und Wahnsinn nutzt, um etwas schmerzlich Reales über das amerikanische Gesundheitssystem zu sagen. Unterwegs sprach Light auch über die Zusammenarbeit mit Dan Stevens, CCH Pounder und Steven Root und darüber, wie sie unerwartete Freude in einer der trostlosesten Leinwandwelten fand, die sie je betreten hat. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

„Der Horror hat mich gefunden“, gibt Light lachend zu, als sie nach ihrem kürzlichen Durchlauf durch düsterere Materialien gefragt wird Das Menü, Amerikanische Horrorgeschichteund jetzt Teufel in Silber. „Ich bin nicht dein Horror-Girl.“ Aber dieses Projekt hat sie sofort gefesselt: „Nach zwei Zeilen habe ich buchstäblich gesagt: ‚Ich bin dabei. Das ist alles.‘ Dieser Charakter ist für mich so faszinierend.“ Was sie besonders faszinierte, war die Fähigkeit der Serie, übernatürlichen Terror mit Gesprächen über Obdachlosigkeit, psychische Gesundheit und die Art und Weise, wie Menschen in kaputten Systemen verschwinden, in Einklang zu bringen. „Wir müssen darüber reden“, sagt sie. „Das darf man nicht einfach so vorbeigehen lassen.“

Hinter dem Horror verbirgt sich laut Light ein größerer Zweck der Serie. „Menschen werden ausgegrenzt. Menschen werden nicht länger als Menschen angesehen“, erklärt sie. „Unsere Arbeit ist unser Dienst. Wir können gleichzeitig unterhalten und behilflich sein.“

Light beschreibt auch, wie kollaborativ die Erfahrung hinter den Kulissen war, und lobt alle, vom Prothetikteam bis hin zu den ausführenden Produzenten, darunter Ridley Scott, dafür, dass sie ihr dabei geholfen haben, in der Rolle zu verschwinden. „Man schafft nichts allein“, sagt sie. „Es ist eine Teamleistung.“ Trotz der schweren Themen der Serie sagt sie, dass die Besetzung zwischen den Einstellungen überraschend locker vorgegangen sei. „Es gab viel Gelächter und eine Menge wilder Hysterie am Set“, sagt sie und bemerkt, dass die langen Rückfahrten im Van von den Dreharbeiten in Staten Island zu nächtlichen Dekompressionssitzungen wurden.

Hören Sie zu, wie Judith Light darüber spricht Der Terror: Teufel in SilberHorrorrollen und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen.

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