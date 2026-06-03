Diese mündliche Überlieferung, in der Lior Phillips „Homerpalooza“ mit Peter Frampton, Sen Dog und James Iha erneut aufgreift, wurde erstmals im Jahr 2017 veröffentlicht Simpsons Woche, Folge‘s Feier zum 30-jährigen Jubiläum von Die Simpsons. Es wurde anlässlich des 30. Jahrestages des Debüts von „Homerpalooza“ am 19. Mai 1996 erneut veröffentlicht.

Die Liste der Musiker, die Springfield besucht haben, reicht von hier bis Shelbyville. Doch 1996, in der siebten Staffel der Serie, war diese Ehre noch nicht ganz so selbstverständlich – insbesondere für zeitgenössische Künstler. Die ersten Künstler, die in dieser Saison auftraten, waren Paul Anka, Tito Puente sowie Paul und Linda McCartney. Um es süß auszudrücken: Die Plattenläden in Springfield schienen etwas klassischer zu sein als die Top 40. Aber ähnlich wie das Festival, das sie inspirierte, veränderte eine Episode alles: „Homerpalooza“.

In der Folge nimmt Homer als Zirkusfreak am Wanderfestival Hullabalooza teil, nachdem er herausgefunden hat, dass er es aushält, von einer Kanone in seinen wackeligen Bauch geschossen zu werden. Und wie bei jedem guten Festival, ob real oder fiktiv, hängt der Erfolg der Folge von der Qualität der Bands ab – in diesem Fall von einem hochkarätigen Auftritt mit Sonic Youth, The Smashing Pumpkins, Cypress Hill und Peter Frampton als Headliner. Damals war die Folge ein aufregendes, subversives Erlebnis mit Bands, die weit vom Üblichen entfernt waren Simpsons Der Mainstream erhält die Chance, seine schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Rückblickend ist es immer noch ein Genuss, eine halbe Stunde intensiver Nostalgie für ein längst vergangenes Alternative-Rock-Wunderland.

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Um das Hullabalooza noch weiter zu erleben, haben wir drei Musiker aus der Besetzung zurückgeholt, um das Geheimnis hinter ihrem Aufnahmeerlebnis zu lüften. In unserer „Homerpalooza“-Retrospektive unterhielten wir uns mit James Iha von The Smashing Pumpkins, Sen Dog von Cypress Hill und dem legendären Peter Frampton über ihre Liebe zu Die Simpsonssich selbst in Gelb sehen, ein gestohlenes Orchester und mehr.

Wann haben Sie die „Homerpalooza“-Folge das letzte Mal gesehen?

Peter Frampton: Oh Gott, es ist die ganze Zeit an. Ich kann es nicht glauben. Weißt du, es ist so eine Ehre, sich über etwas lustig zu machen (Lacht), und ich liebe es! Ich konnte mich über mich selbst lustig machen, was großartig war.

James Iha: Ich mag Die Simpsons viel, aber ich habe nur begrenzte Zeit zum Fernsehen. Ich habe die Folge eine ganze Weile nicht gesehen, aber es ist definitiv eine der großartigsten und nachhaltigsten Serien unserer Zeit.

Sen Hund: Es ist mindestens fünf oder sechs Jahre her, seit ich die Folge gesehen habe. Ich weiß, dass es passiert, weil die Leute mir ständig sagen: „Hey, ich habe euch als Simpsons gesehen!“ Aber aufgrund meines Zeitplans konnte ich es schon seit einiger Zeit nicht mehr sehen.

Wie haben sie dich gebeten, in der Show mitzumachen?

Sen Hund: Die Simpsons Das Team wandte sich damals an unser Management, und dann erfuhren wir von all den anderen großartigen Künstlern, die dabei sein würden, und wussten einfach, dass es eine großartige Gelegenheit sein würde, unsere Band weiterzuentwickeln! Es gab uns die Chance, unsere Band einer jüngeren Generation, einer jüngeren Bevölkerungsgruppe, vorzustellen, weil Die Simpsons hatte junge Zuschauer. Wir dachten einfach, es sei eine großartige Gelegenheit. Und hier, 20 Jahre später, reden wir über diese Episode, also denke ich, dass wir die richtige Wahl getroffen haben.

Frampton: Die Casting-Direktorin Bonnie Pietila rief mich an und sagte: „Würden Sie Interesse daran haben, die Stimme für sich selbst zu übernehmen? Die Simpsons?“ Und ich sagte zu ihr: „Bist du sicher, dass du die richtige Nummer hast?“ Ich denke: „Wissen Sie, ich bin im Moment nicht wirklich an der Spitze der Charts, also ist das sehr interessant.“ Aber sie versicherte mir, dass sie die richtige Person hätten!

Ich habe sofort gesagt, dass ich es natürlich gerne tun würde. Ich fragte Bonnie nach der Prämisse und sie sagte mir, es sei ein bisschen wie Lollapalooza, nur dass es Homerpalooza sei und ich selbst spielen würde. Ich würde auf der Rechnung stehen und die Stimme dafür und alles übernehmen dürfen. Als sie „Homerpalooza“ sagte, sagte ich: „Weißt du, so etwas würde ich nicht als Headliner machen!“ Und dann herrschte Stille an ihrer Seite.

Oh Mann, in diesem Moment wurde mir klar, dass sie den alten, mürrischen Rockstar aus alter Zeit haben wollten, der alles gesehen und überall war und ein bisschen mürrisch ist. Sie sagte, sie hätte es selbst nicht besser ausdrücken können. Also habe ich ihr gesagt, dass es mir gefällt! Ich liebe Selbstironie, und ich denke, das ist etwas, was dich auch zu deinen Fans hinzieht, wenn sie sehen, dass du fehlbar bist.