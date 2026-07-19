Das Mellotron nimmt einen phantastischen Raum in unserem Popkulturbewusstsein ein. Als eines der frühesten Beispiele der Sampling-Technologie wurde der eigentümliche Klang ursprünglich so konzipiert, dass jeder beispielsweise eine Flöte spielen konnte, indem eine Tonbandaufnahme dieser Flöte auf die Noten einer Tastatur übertragen wurde. Nur würde es nicht ganz wie eine Flöte klingen. Die Verzerrung des Bandes erzeugte ein Timbre, das von einer Art unheimlicher Nostalgie durchdrungen war; Sein Chorgesang wurde als der Klang „singender toter Männer“ beschrieben. Das Keyboard wurde durch Songs wie „Space Oddity“ und „Strawberry Fields Forever“ so populär, dass es in den 70er Jahren selten vorkam, eine Progressive-Rock-Show zu besuchen, ohne eine zu sehen. Sein Trällern schien die Verkörperung von Träumen zu sein, dieser verschmolzene Treffpunkt zwischen Erinnerungen und Fantasie. Die verfallene Form des analogen Abrufs des Bandes ist fester Bestandteil des Instruments. Sie nutzen diesen ikonischen Sound für ihr Prog-lastiges Album VerdammnisOpeth hat eine kleine Änderung vorgenommen: Sie verwendeten MIDIs.

Wo genau steht Opeth heutzutage überhaupt? Einst an der Spitze der Prog-Entwicklung im 21. Jahrhundert, fühlen sich die schwedischen Metal-Väter in letzter Zeit ungefähr so ​​antiquiert wie die Platten aus den 70er-Jahren, vor denen sie sich während ihres goldenen Laufs beugten. Obwohl sie internationale Anerkennung für ihre Vorliebe für mehr als zehnminütige Songs, fingerpickige akustische Zwischenspiele und die Tendenz von Frontmann Mikael Åkerfeldt, frei zwischen kehligen Growls und seiner melodischen, zerbrechlichen Singstimme zu wechseln, erlangten, hört man über ihre engagierte Fangemeinde hinaus nicht wirklich viel über sie. Handelt es sich dabei nur um den stets dürftigen Vorschlag klarer Vocals im Metal? Liegt es in der Natur des Prog, dass er für immer belächelt und sogar von denen verspottet wird, die seinen Sound überhaupt erst geformt haben?

Denn so sehr der Prog uns alle verteidigt, so schafft es doch irgendetwas an diesem Genre, unsere kollektive Vorstellungskraft im Griff zu behalten. Wie sonst wäre die explosive Beliebtheit der Windmill-Bands zu erklären, oder der Crossover-Erfolg von Blood Incantation und Tomb Mould oder die Tatsache, dass Angine de Poitrine über Nacht zum Thema der Wasserkühler wurde? Sehnen sich die Kinder insgeheim nach schillernden Taktwechseln, nach theatralischen Konzeptalben, nach Moog-Racks? Vielleicht ist es nur Georg Simmels uralter Modezyklus im Spiel, und die Ablehnung von allem, was allzu aktuell ist, ist genau das, was den Prog immer wieder ins Gespräch bringt – ein vulgärer Zufluchtsort für diejenigen, die von der Leichtigkeit und Verdaulichkeit angesagter Trends erschöpft sind.

Tatsache ist, dass Prog in den 2000ern für einen Moment tatsächlich wieder einigermaßen Mainstream war. Nach dem Aufschwung des Alt-Rock in den frühen 1970er Jahren wurden eine Reihe von Bands wie Mastodon, The Mars Volta und Coheed & Cambria zu Festival-Acts auf der Hauptbühne, indem sie moderne Hardrock-Konventionen in übertriebene Mutationen überführten. Von dieser opulenten Truppe waren Opeth die OSDM-Puristen auf der Party. Während verschiedene frühere Bands die schwierigen Grenzen zwischen Metal und klassischem Prog erkundet hatten – von Queensrÿches opernhaftem Heavy Metal bis hin zu Cynics spacigem Florida-Tech-Death – bot Opeth eine feinere und kargere Interpretation dieser Fusion, ohne den Dreck zu opfern. Für Åkerfeldt gab es zwei konkurrierende Philosophien, die die Musik der Band prägten. Auf der einen Seite stand die Idee, dass Death Metal selbst unter den härteren Stilrichtungen der damaligen Zeit wie Industrial, Grindcore und Noise-Musik eine einzigartige Kraft und Präzision besaß und dass das Genre eine ebenso wichtige Ausdrucksweise wie Pop oder Rock sei. Auf der anderen Seite stand das Konzept, dass leisere Musik genauso intensiv sein könnte wie die heftigsten Blastbeats.