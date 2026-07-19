Jennifer Finch, die langjährige Bassistin der feministischen Grunge-Band L7 aus den 90er Jahren, ist gestorben. Bei Finch wurde 2011 Schilddrüsenkrebs und vor Kurzem eine aggressive Form von Hirntumor diagnostiziert. Ihre Bandkollegen teilten die Nachricht von ihrem Tod am Samstag (18. Juli) zusammen mit einer Erklärung auf Instagram mit, in der sie sie als „geliebte Bandkollegin, Freundin und Mitunruhestifterin“ bezeichneten. Finch war 59.

„Wir sind erschüttert über den Verlust unserer geliebten Bandkollegin, Schwester und Freundin Jennifer Finch, deren wilder Geist, Humor und grenzenlose Kreativität L7 geprägt und unser aller Leben für immer verändert haben“, schrieb L7 in einer längeren Erklärung, die Pitchfork mitgeteilt wurde. „Jennifer war ein echtes Original, das ganz nach ihren eigenen Vorstellungen lebte, und der Einfluss, den sie auf Musik, Kunst und alle hatte, die das Glück hatten, sie zu kennen, ist nicht zu messen. Wir lieben sie unbeschreiblich und werden sie immer bei uns tragen. Ruhe in Kraft, unsere liebe Freundin. Mit Liebe, L7.“

Als bei Finch zunächst Hirntumor diagnostiziert wurde, wurde ihr geraten, ihn mit Bestrahlung zu behandeln, doch im Laufe der Zeit führten „unvorhergesehene Komplikationen“ dazu, dass sie sich mehreren Operationen unterziehen musste. Die schwerwiegenden körperlichen Einschränkungen dieser Eingriffe erforderten eine umfassende medizinische Versorgung, was ihre L7-Bandkollegen dazu veranlasste, ein GoFundMe zu teilen, um Finchs medizinische Kosten und die häusliche Pflege zu decken.

Finch wurde am 5. August 1966 geboren und wuchs als Adoptivkind in Los Angeles mit einem aufkeimenden Interesse an Fotografie auf. Oft dokumentierte sie die frühe Punkszene, die um sie herum entstand, indem sie Bands wie The Cramps und Bad Religion drehte. Mit jedem Jahr vertiefte sie sich tiefer in die lokale Musikszene (in der Dokumentation von 1981 können scharfäugige Zuschauer Finch in der Menge erkennen). Der Niedergang der westlichen Zivilisation), bevor er sich 1984 schließlich der von Courtney Love geleiteten Band Sugar Babydoll und zwei Jahre später der Garage-Punk-Band Pandoras anschloss.

L7 wurde 1985 von den Sängerinnen und Gitarristen Suzi Gardner und Donita Sparks mitgegründet; Die Besetzung wurde 1986 um die Schlagzeuger Dee Plakas und Finch erweitert, wobei Letzterer laut ihren Bandkollegen ihre „beharrliche“ Entschlossenheit nutzte, sich ihren Reihen anzuschließen, obwohl sie offiziell nicht wusste, wie man Bass spielt. Während L7 in der Stadt spielte, trugen Finchs Verbindungen zu langjährigen Persönlichkeiten und Musikerkollegen dazu bei, den Status der Band zu stärken und sie weiter in die Musikszene von Los Angeles zu integrieren.

Während ihrer ursprünglichen Laufbahn nahmen L7 sechs Alben auf, wobei Finch auf den ersten vier Alben spielte: ihrem selbstbetitelten Debüt von 1988, 1990er Riechen Sie die Magiedas Grundnahrungsmittel von 1992 Ziegel sind schwerund 1994 Hungrig auf Stink. L7 waren lautstarke Verfechterinnen der Frauenrechte und der feministischen Bewegung im Allgemeinen und nutzten ihre Plattform, um auf politische Veränderungen zu drängen, einschließlich der Gründung der Rock for Choice-Konzerte im Jahr 1991. L7s größter Crossover-Hit war „Pretend We’re Dead“, eine trügerisch sonnige Single, die die politischen und sozioökonomischen Strukturen beklagt, die Frauen an den Rand drängen, und die zu einem Top-10-Hit auf der Liste wurde Plakatwand Moderne Rock-Charts. 1996 verließ Finch die Band und L7 machte mit Greta Brinkman an ihrer Stelle weiter, gefolgt von Gail Greenwood von Belly im Jahr 1997 und Janis Tanaka im Jahr 1999.

Nachdem sie 2014 bekannt gegeben hatten, dass sie planen, wieder zusammenzukommen, kehrten L7 im folgenden Jahr offiziell mit ausgedehnten Reunion-Touren zurück, dieses Mal mit Finch zurück in ihren Reihen. Sie begannen mit der Arbeit an neuem Material mit ähnlich konfrontativen Texten wie „Dispatch From Mar-a-Lago“ und „I Came Back to Bitch“ und waren Gegenstand eines neuen Dokumentarfilms. L7: Stell dir vor, wir wären tot von Sarah Price. Im Jahr 2019 brachten L7 ihr erstes Album seit 20 Jahren heraus. Zerstreue die Ratten.