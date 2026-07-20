Alexandra Drewchin hatte oft Angst, sich in den Wolken zu verlieren. Im Laufe des Jahrzehnts, in dem sie als Eartheater Platten aufnahm, hüllte sie sich sowohl als Texterin als auch als Produzentin in die Abstraktion. Sie schwankt zwischen den Genres, bevorzugt aber am häufigsten Klänge, die von Natur aus rutschig sind. Auf ihren frühesten Platten für das Chicagoer Experimentallabel Hausu Mountain machte sie träumerischen psychedelischen Folk, bei dem sie über die Natur der Existenz nachdachte, während sich Akustikgitarrenlinien wie Spinnennetze drehten. Auf ihren folgenden Alben erkundete sie abgestumpfte Trip-Hop-Atmosphäre und erschütternde Club-Dekonstruktionen, während sie selbst an den Grenzen ihres Pop-orientierten Songwritings arbeitete. Es ist Musik, bei der man darauf achten muss, Bedeutung und Emotionen herauszuarbeiten: Einen Weg durch den Dunst zu finden, war schon immer ein Teil des Anliegens. Dennoch hat Drewchin gelegentlich über die Nachteile dieses Ansatzes nachgedacht. „Die Gefahr besteht darin, zu tiefgreifend zu sein“, sagte sie 2018 zu VICE. „Je höher man fliegt, desto kleiner wirkt man auf andere.“

Das neueste Eartheater-Album, Himmlischer Körper: Wenn ich die Flasche bin, bist du die Botschaftfühlt sich wie ein Korrektiv an. Während des gesamten Albums steht Drewchin fest auf festem Boden und sie schreibt bodenständiger und direkter als je zuvor. Die Arbeit an der Platte begann drei Monate, nachdem Drewchin die Geburt ihres ersten Kindes, Nova, begrüßt hatte, eine Zeit, in der sie mit der Realität und den Möglichkeiten, frischgebackene Mutter zu sein, beschäftigt war. Für Drewchin hat diese Erfahrung ihr Verständnis von sich selbst und ihrem Körper auf den Kopf gestellt – sie beschreibt die Geburt eines Kindes als „wie ein Erdbeben in ihrem Inneren“ – und das Album dokumentiert die körperlichen und emotionalen Höhen und Tiefen, die sie durchgemacht hat. Es gibt weniger Metaphern, weniger Hall, weniger akrobatische Melodien. Auch wenn einige größere Namen beteiligt sind – wie der Superproduzent Dave Sitek und seine frischgebackene Mutter Oklou (die auf „Fast Asleep“ singt) – fühlt sich die Platte kleiner und intimer an. Für die undurchsichtige Mystik früherer Platten schien kein Platz zu sein. Die Songs sind klar und deutlich und werden mit der Ernsthaftigkeit von jemandem vorgetragen, dessen Welt sich gerade für immer verändert hat.

Diese Perspektive kann man deutlich in Titeln wie „Practical Amnesia“ hören, in denen sie in schonungslosen Worten den Schmerz der Geburt und die wundersame Art und Weise beschreibt, wie die Erinnerungen an diesen Schmerz vollständig durch die Schönheit der Erfahrung ersetzt wurden. „In jedem anderen Szenario“, singt sie. „Wir neigen dazu, uns viszeral an den Stich zu erinnern.“ Musikalisch ist es einer der geradlinigeren Songs, die sie veröffentlicht hat. Das Instrumental – eine schwungvolle, meditative Trip-Pop-Ballade, die gleichzeitig an Becks Arbeit mit Charlotte Gainsbourg und Portisheads fröhlichere Momente erinnert – ist subtil und zart, frei von Verzierungen, die von ihren Überlegungen zu diesem mysteriösen Aspekt der neuen Mutterschaft ablenken könnten.

Drewchin agiert während des gesamten Albums in diesem zurückhaltenderen Modus und schält die Schichten ihres schwindelerregenden Art-Pop zurück. Der Abschlusstrack der Platte, „Nova“, ist eine geradlinige Klavierballade, die sich an ihr neugeborenes Kind richtet und Nova um ihrer selbst willen feiert, aber auch für die Art und Weise, wie ihre Ankunft sie verändert hat. „Ich war ein Star, aber jetzt verwandelst du/Du verwandelst mich in einen Nebel“, singt sie. „Eine neue Art von Liebe.“ Es ist die Art von zarter Ballade, die auch bei Björk nicht fehl am Platz wäre Vespertineine Platte mit eigenen bewegenden Meditationen über Mutterschaft. HimmelskörperDie besten Momente von Drewchin und Oklou liegen in einem ähnlich gedämpften Register, wie bei „Fast Asleep“, wo Drewchins und Oklous kristalliner Gesang von plätschernden Synthesizern begleitet werden, die an Gigi Masins wässrige Programmierung erinnern. Diese Palette erstreckt sich über weite Teile der Platte; Selten taucht sie in die chaotischeren Beats ein, die frühere Platten prägten. Es ist eine völlig andere Stimmung als die, die sie einst dazu inspirierte, bei einer Live-Show eine Kettensäge zu schwingen – dies ist eine Platte, die Trost und Stille schätzt, selbst inmitten der emotionalen Unsicherheit.