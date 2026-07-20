Nur wenige Jahre nach der Veröffentlichung ihrer jugendlichen, akribischen Hommagen an den Dschungel des Goldenen Zeitalters war Nia Archives Vorgruppe für Beyoncés Londoner Stadionshows 2023 und flog nach LA, um im Auftrag von Skrillex Songs für Rihanna zu schreiben. Das sind keine typischen Erfolge für Schlafzimmer-Dschungel-DJs. Es gab eine Zeit, in der ein seltsamer Chartplatz und ein Feature im Soundtrack des neuesten FIFA-Spiels den Mainstream-Höhepunkt einer bahnbrechenden Junglist markierten. Manche tendieren vielleicht zum Pop, mit verkürzten Songlängen und mehr Betonung auf Radio-Hooks für den Tag als auf präzisionsgefertigten Breakbeats. Aber die in Bradford geborene Dehaney Nia Lishahn Hunt hatte es geschafft, ohne Nachgiebigkeit oder Zugeständnisse hinüberzugehen.

Dieser Beyoncé-Slot ging auf einen entschlossenen, aber leidenschaftlichen Brief zurück, den Nia schrieb, um gegen das Fehlen einer Kategorie für Tanzmusik bei den britischen MOBO Awards zu protestieren. Sie verfolgte weiterhin einen praktischen Ansatz bei der Regie ihrer eigenen Videos und erzielte einen ihrer größten Hits, indem sie eine brasilianische Body-Percussion-Gruppe sampelte. Jungle und Drum’n’Bass verteidigen ihre Kultur aufs Schärfste und sind innerhalb der gesamten britischen Dance-Music-Szene fast einzigartig autark. Lange Zeit tendierten sie dazu, in ihrer eigenen isolierten Enklave zu existieren. Aber Nia zeigte ein Talent dafür, das Erbe und den Ethos der Szene einem größeren, jüngeren Publikum zu vermitteln, indem sie mit ihrem eigenen Sound neue Maßstäbe setzte, zeitgemäß wirkte und wichtige Mitunterzeichnungen von Szeneältesten wie Goldie, DJ Die und Randall erhielt. Ihre neue Position an der Spitze der Szene war mit großen Erwartungen verbunden, und ihr gelegentlich umwerfendes Debüt, Stille ist lautspürte die Last dieser Forderungen. Die unbehagliche Mischung aus Jungle und Britpop birgt letztendlich ungenutztes Potenzial: Vignetten des Partys in die Isolation deuteten emotionale Verletzlichkeit an, verbargen sich jedoch hinter dem makellosen Klappern der Trommeln. Dann verliebte sich Nia, wurde entlassen, wurde wegen einer Konfrontation mit ihrem Freund von der Polizei gerufen – und produzierte ihr bisher herzzerreißendstes Werk. An Emotionale Junglistegreift Nia gleichzeitig auf ein neues, mutigeres Register zu und drängt die Dschungelmusik in neues, verletzliches Terrain.

Sie zeichnen lose das heiße Brennen einer neuen Beziehung nach, dann die Aushöhlung eines Verrats und einer Trennung, Emotionale Jungliste hält, was es verspricht Stille ist laut. Die Reibung zwischen gedrängten Riffs und hektischen Breaks ist eher produktiv als unangenehm und eröffnet Nia gemeinere, stimmungsvollere und hellere Räume zum Schreiben. Mit einem stärkeren emotionalen Anker fügt sich Nias charakteristische Kombination aus gefühlvollem Rave und spitzen Gitarren kühner zusammen. Einfache, direkte Zeilen wie die Brücke in „Vertical“ – „I don’t wanna be/Away from you“ – verwandeln ganze Szenen in eine gewichtige Pause und beschwören die unvergleichliche Intensität einer aufkeimenden Beziehung herauf. „This Could Be…“ spiegelt den schwindelerregenden Schauer wider, der eine neue Romanze begleitet, mit ängstlichen, schnell gespielten Gitarren und Drum-Fills, die summen wie der Gruppenchat als Antwort auf eine dieser „Leute, ich habe jemanden getroffen“-Nachrichten. Der frühe Höhepunkt „Danger“ war einer der Songs, die aus dem Rihanna-Schreibraum kamen – ganz schwankend, schwankend – und es ist umso besser, dass er hier stattdessen mit einer Flut von Pausen veröffentlicht wird. Gelegentlich dehnt Nia die eine oder andere Metapher über ihre Grenzen aus (Flüsse, Meere, tosende Wellen in „Vertical“), aber größtenteils ist ihr Text spärlich und nachklingend wie ein Kuss.