Heute Abend in einer Woche wird CBS die letzte Folge von ausstrahlen Die Late Show mit Stephen Colbert bevor das berühmte Late-Night-Franchise endgültig aufgegeben wird. Da Colbert nichts zu verlieren hatte, warf er seinen künftigen ehemaligen Kollegen in einem Eröffnungsteil, der während der Folge am Donnerstag ausgestrahlt wurde, einen nicht ganz so subtilen Seitenhieb zu.

Medienberichten zufolge hat der Chef von CBS News, Bari Weiss, die Reiselogistik für die Berichterstattung von CBS über Trumps China-Besuch verpfuscht, so dass Moderator Tony Dokoupil gezwungen war, die Reise vom nahegelegenen Taiwan aus statt vom Festland zu dokumentieren. Das bereitete die Bühne für den folgenden Clip:

Weitere klassische Colbert-Momente finden Sie in unserer Liste der 11 besten Colbert Questionert-Interviews.