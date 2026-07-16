Dave Kendall, der die einflussreiche MTV-Show kreierte und moderierte 120 Minutenist gestorben. Sein Freund Matt Pinfield, der die Show nach Kendalls Amtszeit moderierte, teilte die Neuigkeiten auf Instagram mit. Bangkok Postwo Kendall von 2017 bis 2025 arbeitete, veröffentlichte ebenfalls einen Nachruf. Eine Todesursache wurde nicht angegeben. Kendall war laut Angaben 63 Jahre alt Bangkok Post.

Der gebürtige Brite Kendall begann mit dem Schreiben über Musik für britische und US-amerikanische Publikationen wie Melodiemacher Und Drehenerklärte er in einer Website-Biografie. In den 1980er Jahren zog er nach New York City und kreierte 120 Minuten für MTV, wo er sieben Jahre als Autor, Produzent, Moderator und Nachrichtenreporter tätig war. Die Show, die als Heimat alternativer Musik konzipiert wurde, startete 1986, drei Jahre bevor Kendall die leidenschaftliche Moderation übernahm. Kendall förderte nicht nur Bands wie Sonic Youth und Pixies, sondern half auch dabei, die Nirvana-Explosion voranzutreiben, indem er 1991 die Premiere von „Smells Like Teen Spirit“ moderierte.

Kendall moderierte und koproduzierte die Talkshow Musik-ScoupeAußerdem übernahm er verschiedene Auftritte im Radio, Fernsehen und als DJ. Auf seiner Website wird sein Hot-97-Programm Planet Traxx aus den frühen 1990er-Jahren als erste Electronica-Show im kommerziellen Radio angepriesen. Ab Mitte der 90er Jahre startete er eine Karriere im digitalen Journalismus, zu der auch einige der ersten Online-Video-Streaming-Shows gehörten. Er kehrte schließlich zum Fernsehen zurück, bevor er sich in Thailand niederließ und beitrat Bangkok Post.

Als Hommage an Kendall schrieb Pinfield: „Dave war einer der wahren Gläubigen. Lange bevor alternative Musik ihren Weg in den Mainstream fand, war er jede Woche bei 120 Minutes dort und stellte den Leuten Bands vor, die später eine Ära prägen würden. Er moderierte nicht nur eine Show. Er gab der Musik ein Zuhause, die es verdiente, gehört zu werden. Er liebte die Musik, respektierte die Künstler und verband sich mit den Fans auf eine Weise, die sich immer authentisch anfühlte. Das ist ein seltenes Geschenk.“