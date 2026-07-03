<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Tom Cavanagh hat alles gespielt, vom liebenswerten Träumer bis zum verrückten Wissenschaftler, aber seine neueste Rolle findet ihn irgendwo zwischen Kleinstadtdetektiv und schlauem Schachmeister. Im Gespräch mit Kyle Meredith über die neue Mystery-Serie von Acorn TV Du bringst mich umCavanagh lobte den scharfsinnigen Schreibstil, die vielschichtige Erzählweise und das Finale der Serie, das sogar die Besetzung überraschte. Die Serie dreht sich um einen Krimi, der einen Fall nach dem anderen entfaltet und gleichzeitig eine größere Erzählung speist. Neben Cavanagh spielt die Serie die Hauptrolle Brooke Shields Und Amalia Williamson. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Was Cavanagh am meisten beeindruckte, war, wie viel Vertrauen die Drehbücher erweckten. „Es ist gut geschrieben. Es sieht aus, als wäre es vielleicht ein Mord der Woche, und dann fügt es sich in etwas anderes ein“, sagt er und beschreibt, wie scheinbar unzusammenhängende Handlungsstränge nach und nach aufeinanderprallen. Als die Besetzung beim Finale in Produktion ging, wussten sie, dass sie etwas Besonderes hatten. „Das ist ein krasses Finale. Das Tempo ist rasant. Dein Herz schlägt. Du weißt nicht, wohin es geht. Es geht um Leben und Tod.“ Er lenkt die Anerkennung immer wieder auf die Autoren und weist darauf hin, dass die stärksten Zeilen oft die geringste Ausschmückung erfordern. Über einen seiner Lieblingsaustausche erklärt er: „Wenn man gut schreibt, ist es einfach so: ‚Ich muss nur die Zeile sagen.‘“

Cavanagh spricht auch über die Entwicklung von Detective Jack, einem Charakter, der der Aufmerksamkeit aus dem Weg geht und sich im Stillen jeder Herausforderung, die ihm gestellt wird, als würdig erweist. Inspiriert von seinem Bruder, einem kanadischen Staatsanwalt, sagt er: „Jack will kein Lob und keine Anerkennung. Er möchte seine Arbeit erledigen.“ Es erwies sich als ebenso wichtig zu wissen, wohin die Geschichte der Figur führen würde. „Wenn man weiß, dass man im dritten Akt die Möglichkeit hat, die Waffe abzufeuern, kann man im ersten Akt dafür sorgen, dass das Pulver trocken bleibt“, erklärt er und beschreibt, wie ihm das Verständnis des Endes dabei geholfen hat, jede Aufführungsentscheidung auf dem Weg zu kalibrieren. Als der Krimi seinen Abschluss fand, war er laut Cavanagh genauso überrascht, wie die Zuschauer wahrscheinlich sein werden.

Hören Sie, wie Tom Cavanagh darüber spricht Du bringst mich um und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.

Verwandtes Video