Das LA Philharmonic hat das Programm seiner kommenden Hollywood Bowl-Konzertreihe rund um Musik aus Wes Andersons Filmen vervollständigt. Auf der gestapelten Liste der besonderen Gäste stehen häufige Kollaborateure wie Bill Murray und Mark Mothersbaugh von DEVO sowie Beck und Indie-Rock-Größen wie Karen O von Yeah Yeah Yeahs und Jim James von My Morning Jacket.

Die Veranstaltung fand vom 10. bis 12. Juli statt und wurde in Zusammenarbeit mit Anderson und seinem langjährigen Musikbetreuer Randall Poster entwickelt. Gezeigt werden ausgewählte Partituren und Soundtracks aus der 30-jährigen Filmografie des Filmemachers, die von seinem Debüt über Flaschenraketebis hin zu Kultklassikern wie Das Leben im Wasser mit Steve Zissouund neuere Arbeiten wie Asteroidenstadt Und Das phönizische Schema.

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Weitere musikalische Gäste sind Britt Daniel von Spoon, Jackson Browne, Rufus Wainwright, Iryna Orlova, Leiterin des Ukrainischen Mosaikorchesters der Balalaikas und Domras, und Kaoru Watanabe. Jeff Goldblum, Karen Elson, Pink Martinis China Forbes, Rogê, Ami Dang und Jean-Yves Thibaudet werden ebenfalls auftreten. Sehen Sie sich unten die Aufstellung nach Datum an und kaufen Sie hier Tickets.

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Alle diese Namen werden sich dem LA Philharmonic unter der Leitung von Thomas Wilkins und einer All-Star-House-Band mit Musikdirektor Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr., Jason Falkner, Joey Waronker und Gus Seyffert anschließen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Ranking aller Filme von Wes Anderson.

Freitag, 10. Juli

Los Angeles Philharmonic

Thomas Wilkins, Dirigent

All-Star-Band mit Musikdirektor Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr., Jason Falkner, Joey Waronker und Gus Seyffert

Beck

Jackson Browne

Ami Dang

Britt Daniel

Karen Elson

China Forbes

Jim James

Mark Mothersbaugh

Bill Murray

Karen O

Rogê

Jean-Yves Thibaudet

Iryna Orlova leitet das Ukrainische Mosaikorchester

Kaoru Watanabe

Samstag, 11. Juli

Los Angeles Philharmonic

Thomas Wilkins, Dirigent

All-Star-Band mit Musikdirektor Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr., Jason Falkner, Joey Waronker und Gus Seyffert

Beck

Jackson Browne

Ami Dang

Britt Daniel

Karen Elson

Jeff Goldblum

Jim James

Mark Mothersbaugh

Bill Murray

Rogê

Jean-Yves Thibaudet

Iryna Orlova leitet das Ukrainische Mosaikorchester

Rufus Wainwright

Kaoru Watanabe

Sonntag, 12. Juli

All-Star-Band mit Musikdirektor Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr., Jason Falkner, Joey Waronker und Gus Seyffert

Beck

Jackson Browne

Ami Dang

Britt Daniel

Karen Elson

Jeff Goldblum

Jim James

Mark Mothersbaugh

Bill Murray

Rogê

Jean-Yves Thibaudet

Iryna Orlova leitet das Ukrainische Mosaikorchester

Rufus Wainwright

Kaoru Watanabe