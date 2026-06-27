Das LA Philharmonic hat das Programm seiner kommenden Hollywood Bowl-Konzertreihe rund um Musik aus Wes Andersons Filmen vervollständigt. Auf der gestapelten Liste der besonderen Gäste stehen häufige Kollaborateure wie Bill Murray und Mark Mothersbaugh von DEVO sowie Beck und Indie-Rock-Größen wie Karen O von Yeah Yeah Yeahs und Jim James von My Morning Jacket.
Die Veranstaltung fand vom 10. bis 12. Juli statt und wurde in Zusammenarbeit mit Anderson und seinem langjährigen Musikbetreuer Randall Poster entwickelt. Gezeigt werden ausgewählte Partituren und Soundtracks aus der 30-jährigen Filmografie des Filmemachers, die von seinem Debüt über Flaschenraketebis hin zu Kultklassikern wie Das Leben im Wasser mit Steve Zissouund neuere Arbeiten wie Asteroidenstadt Und Das phönizische Schema.
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Weitere musikalische Gäste sind Britt Daniel von Spoon, Jackson Browne, Rufus Wainwright, Iryna Orlova, Leiterin des Ukrainischen Mosaikorchesters der Balalaikas und Domras, und Kaoru Watanabe. Jeff Goldblum, Karen Elson, Pink Martinis China Forbes, Rogê, Ami Dang und Jean-Yves Thibaudet werden ebenfalls auftreten. Sehen Sie sich unten die Aufstellung nach Datum an und kaufen Sie hier Tickets.
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Alle diese Namen werden sich dem LA Philharmonic unter der Leitung von Thomas Wilkins und einer All-Star-House-Band mit Musikdirektor Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr., Jason Falkner, Joey Waronker und Gus Seyffert anschließen.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Ranking aller Filme von Wes Anderson.
Freitag, 10. Juli
Los Angeles Philharmonic
Thomas Wilkins, Dirigent
All-Star-Band mit Musikdirektor Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr., Jason Falkner, Joey Waronker und Gus Seyffert
Beck
Jackson Browne
Ami Dang
Britt Daniel
Karen Elson
China Forbes
Jim James
Mark Mothersbaugh
Bill Murray
Karen O
Rogê
Jean-Yves Thibaudet
Iryna Orlova leitet das Ukrainische Mosaikorchester
Kaoru Watanabe
Samstag, 11. Juli
Los Angeles Philharmonic
Thomas Wilkins, Dirigent
All-Star-Band mit Musikdirektor Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr., Jason Falkner, Joey Waronker und Gus Seyffert
Beck
Jackson Browne
Ami Dang
Britt Daniel
Karen Elson
Jeff Goldblum
Jim James
Mark Mothersbaugh
Bill Murray
Rogê
Jean-Yves Thibaudet
Iryna Orlova leitet das Ukrainische Mosaikorchester
Rufus Wainwright
Kaoru Watanabe
Sonntag, 12. Juli
All-Star-Band mit Musikdirektor Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr., Jason Falkner, Joey Waronker und Gus Seyffert
Beck
Jackson Browne
Ami Dang
Britt Daniel
Karen Elson
Jeff Goldblum
Jim James
Mark Mothersbaugh
Bill Murray
Rogê
Jean-Yves Thibaudet
Iryna Orlova leitet das Ukrainische Mosaikorchester
Rufus Wainwright
Kaoru Watanabe