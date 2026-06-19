Jane Schoenbrun hat uns mit ihrem gefeierten Film aus dem Jahr 2024 auf den Kopf gestellt Ich sah den Fernseher leuchtenund sie scheinen bereit zu sein, es erneut zu tun Teenager-Sex und Tod im Camp Miasma. Während dieser neue Trailer den Film als „eine neue Art von Horror-Remake“ beschreibt, sieht der Film wie eine Meta-Variante von Horror-Franchises aus, mit einer sexuell aufgeladenen Dynamik, die zwischen den Stars Gillian Anderson und Hannah Einbinder aufbricht.

Hier ist die offizielle Zusammenfassung, mit freundlicher Genehmigung von Mubi:

Der Film spielt in einem Sommercamp, das sich unter zunehmend bizarren Umständen auflöst, und handelt von einem queeren Filmemacher (Einbinder), der versucht, ein verblassendes Horror-Franchise aus einer vergangenen Ära wiederzubeleben, entschlossen, sein ursprüngliches letztes Mädchen (Anderson) für einen letzten Versuch der Wiederbelebung zu gewinnen. Während sich die Grenzen zwischen Fiktion und Realität aufzulösen beginnen, geraten die Filmemacherin und ihr Star in einen psychosexuellen Rausch, während Charaktere aus dem Originalfilm „Camp Miasma“ ihr Schicksal durch einen neuen Slasher, dargestellt von Jack Haven, erfahren (Ich sah den Fernseher leuchten). Teenage Sex and Death at Camp Miasma verbindet klassische Horror-Tropen mit Schoenbruns einzigartigem, traumhaftem Stil und ist eine unheimliche Erkundung von Nostalgie und Identität, unterstützt von einem dynamischen Ensemble, zu dem Zach Cherry, Sarah Sherman, Eva Victor und Jasmin Savoy Brown gehören.

Schönbrun war Folge’s Filmemacher des Jahres 2024 für ihre mutige Arbeit und Sex und Tod im Teenageralter hat nach seinem Debüt in Cannes überwältigend positive Kritiken erhalten. Der Film kommt am 7. August 2026 in die Kinos – sehen Sie sich unten den neuen Trailer und das Poster an.

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