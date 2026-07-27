Die britische Regierung ist bereit, bei der 110-Milliarden-Dollar-Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount Skydance einzugreifen.

Am Dienstag teilte die britische Staatssekretärin für Kultur, Medien und Sport, Lisa Nandy, dem Parlament mit, dass „meine Abteilung heute in meinem Namen an die derzeitigen und geplanten Eigentümer von Warner Bros. Discovery geschrieben hat, um ihnen mitzuteilen, dass ich beabsichtige, bei der Übernahme einzugreifen“.

Nandy verwies auf Bedenken hinsichtlich einer „ausreichenden Pluralität“ der Meinungen und der Medienkontrolle im Vereinigten Königreich sowie der „Auswirkungen, die dies auf den Wettbewerb haben könnte“, wenn der Verkauf wie geplant zustande käme.

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Im Vereinigten Königreich besitzen Paramount oder Warner Channel 5, TNT Sports, Cartoon Network, Nickelodeon, CNN International, Paramount+ und HBO Max, und Nandy sagte, ihre Intervention werde sich auf die Auswirkungen des Deals in ihrem Land konzentrieren.

Die Kulturministerin stellte fest, dass sie „zu diesem Zeitpunkt noch keine endgültige Entscheidung über eine Intervention getroffen“ habe und Paramount und Warner die Möglichkeit gegeben habe, auf ihren Interventionsvorschlag zu reagieren, der bis zum 6. Juli in ihrer Hand sein müsse.

Der nächste Schritt, falls Nandy sich zum Eingreifen entschließt, wäre die Einreichung eines Gesetzesentwurfs beim Parlament, der sich mit ihrem Eingreifen befasst, und die Anforderung vorläufiger Untersuchungen zur Übernahme von Paramount durch die britischen Medienaufsichtsbehörden. Die Ergebnisse dieser vorläufigen Untersuchungen würden Nandys Grundlage für eine gründlichere Untersuchung der Übernahme und möglicher Mandate bilden, mit denen Paramount den Deal ändern soll, um die Genehmigung der britischen Aufsichtsbehörden zu erhalten.

Paramount begann im Dezember, um Warner zu konkurrieren. David Ellison, CEO von Paramount, sagte damals, dass sein Unternehmen besser geeignet sei als Netflix, der Vorreiter beim Kauf gewesen sei, Warner zu übernehmen. Im darauffolgenden Februar gewann das Angebot von Paramount, aber der kartellrechtliche Regulierungsweg bedeutete, dass es einige Zeit dauern würde, bis der Deal abgeschlossen war. Mitte Juni gab die Kartellabteilung des US-Justizministeriums dann bekannt, dass sie der Übernahme von Warner durch Paramount zugestimmt hatte.

Allerdings prüfen die Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten, darunter auch in Kalifornien und New York, Kartellklagen, die Paramounts Plan vereiteln könnten.