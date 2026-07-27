Faith No More sind wieder vereint – dieses Mal offenbar wirklich. Nach einer Reihe unheilvoller Interviews haben Mike Patton und die Band mit System of a Down vier Stadionshows in Down Under geplant, ihre ersten Live-Termine seit 2016. Den vollständigen Reiseplan finden Sie weiter unten.

Faith No More waren zuverlässig unberechenbar, seit Patton 1988 als fester Sänger hinzukam, und leiteten eine unberechenbare und manchmal skandalöse klassische Ära ein, die mehr oder weniger bis zu ihrer ersten Trennung im Jahr 1998 andauerte. 2009 folgten eine Reunion-Tour und eine LP mit den größten Hits, und die Band spielte das nächste Jahrzehnt lang immer wieder und veröffentlichte ihr erstes Album seit 18 Jahren. Sol Invictusim Jahr 2015 und die Neugruppierung mit dem ehemaligen Sänger Chuck Mosley im Jahr 2016, ein Jahr vor seinem Tod.

Die Rocker sollten sich 2020 wieder treffen, mussten aber wegen der Pandemie absagen; Sie haben die Termine für 2021 verschoben, diese jedoch gestrichen, wobei Patton nicht näher bezeichnete psychische Probleme anführte. Es folgte eine zweite Pause, in der bei Patton Agoraphobie diagnostiziert wurde und er anfing, stark zu trinken. Er hat seine Grindcore-Band Dead Cross für ein Album wieder zusammengebracht, einen Song für einen gemacht Teenage Mutant Ninja Turtles Videospiel und tourte weiterhin mit seiner langjährigen High-School-Band Mr. Bungle. (Etwa ein Jahr später wurde ihr längst verstorbener Mitbegründer Theobald Lengyel wegen Mordes angeklagt.) Im Februar dieses Jahres traf sich Patton wieder mit einer weiteren seiner Gruppen, Tomahawk, für ihre erste Show seit 13 Jahren.

Patton ist nicht das einzige Mitglied von Faith No More, das sich öffentlich zur Band und ihrer Zukunft äußert. Sowohl Bill Gould als auch Mike Bordin gaben in Interviews im vergangenen April düstere Einschätzungen ab. Später in diesem Jahr bereitete Keyboarder Roddy Bottum ein Album mit Imperial Teen vor und veröffentlichte seine Memoiren: Das königliche Wirgepaart mit einer Reihe konfrontativer Lesungen, die „den Rassismus, die Anti-Trans- und homophobe Denkweise“ der Trump-Ära bekämpfen sollen, sagte er Der WächterDas ist Stevie Chick. Bottum sagte später, Faith No More befänden sich in einer „semipermanenten Pause“.

Die Band kündigte die bevorstehende Reunion im Juni mit einem kryptischen Post an und am 26. Juli bestätigten sie ihre kurze Tour mit System of a Down in einem gemeinsamen Instagram-Post. Die beiden Gruppen werden im Januar und Februar nächsten Jahres gemeinsam vier Termine in Australien und Neuseeland leiten. Das sind vorerst alle Termine, aber wenn der Kommentarbereich zu ihrem Beitrag einen Hinweis darauf gibt, besteht eine große Nachfrage nach einer größeren Auflage.

Besuchen Sie Saby Reyes-Kulkarnis Kolumne „The Misunderstanding of Faith No More“ noch einmal.

Faith No More & System of a Down:

22.01. Sydney, Australien – Accor-Stadion

27.01. Melbourne, Australien – Marvel Stadium

01.02. Brisbane, Australien – Suncorp Stadium

02-017 Wellington, Neuseeland – HNRY-Stadion