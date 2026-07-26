Am 31. Mai 2000 gab Rene Elizondo bekannt, dass er und Janet Jackson sich scheiden lassen würden, was nicht nur deshalb schockierend war, weil er 13 Jahre lang ihr kreativer Partner war, sondern auch, weil niemand wusste, dass sie verheiratet waren. Mehr als ein Jahrzehnt lang war Elizondo einer von Jacksons wichtigsten künstlerischen Weggefährten, dem das Mitschreiben von Songs und die Regie von Musikvideos für Alben auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu verdanken waren Rhythmus-Nation Und Der Samtseil (Es ist auch bekannt, dass er die Person ist, die ihre Brust in ihrer Kontroverse bedeckt Rollender Stein Abdeckung). Diese Meilensteine ​​hätten laut Elizondo dazu geführt, dass das Paar „eher Geschäfts- und Kreativpartner als Liebhaber“ geworden sei. Er würde sie verklagen und geltend machen, dass ihm Lizenzgebühren in Höhe von 10 Millionen US-Dollar geschuldet würden.

Das war natürlich verheerend für Janet. Als Jüngste der Jackson-Familie ins Rampenlicht gerückt, unternahm sie große Anstrengungen, um seltene Momente der Privatsphäre zu erreichen. Mit 8 Jahren rückte sie ins Rampenlicht und gab ihr Fernsehdebüt Die Carol Burnett ShowSie drehte frech eine weiße Boa um ihr aschenputtelblaues Kleid, während sie und ihr Bruder Randy eine Coverversion von „The Beat Goes On“ von Cher und Sonny aufführten. Unter den wachsamen Augen ihres Vaters erschien ihr Engelsgesicht in Millionen von Schauspielrollen auf den Bildschirmen Gute Zeiten Und Verschiedene Striche. Mit 16 Jahren nahm sie ihr erstes Album auf, Janet Jackson. Als sie und Elizondo beschlossen, zu heiraten, taten sie dies im Beisein einiger ausgewählter Familienangehöriger und Freunde – derjenigen, die ein Geheimnis für sich behalten konnten. Nicht einmal ihr Vater wusste, dass sie verheiratet war. „Ich finde, dass die Ehe sehr heilig ist. Es ist eine schöne Sache und ich wollte, dass sie so normal wie möglich ist“, sagte sie Larry King in einem Interview. Als es vorbei war, sagte sie zu King: „Ich dachte, wir würden uns im Guten trennen und trotzdem Freunde bleiben.“ In ihrer federleichten Stimme lag eine leise Traurigkeit.

Doch als sie im Dezember 2000 das Studio betrat, war Jackson zu sehr damit beschäftigt, Übernachtungsmöglichkeiten zu buchen, um über Kummer nachzudenken. Mit 34 war sie frisch Single und ging zum ersten Mal in ihrem Leben miteinander aus. Als heiratsfähige Junggesellin lernten die Menschen, die ihr am nächsten standen, ein neues Verhalten; Sie war freier, entspannter, ihre Rehaugen leuchteten zufrieden. Bei all dem öffentlichen Drama um die Auflösung ihrer Scheidung, der introspektiven Dunkelheit ihres vorherigen Albums, Das SamtseilSie hätte problemlos einen zweiten Teil haben können, aber sie war einfach besser dran Alles für Sie. „Es gibt Zeiten, in denen es sich anfühlt, als wäre es erst gestern passiert, und es schmerzt ein wenig“, erzählte sie Stimmung im Jahr 2001. „Aber ich muss weitermachen. Ich muss weitermachen. Ich darf nicht zulassen, dass es mich stresst und mich davon abhält, meine Ziele zu erreichen. Ich bin einfach froh, dass ich in der Stimmung bin, in der ich bin.“