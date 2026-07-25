Holes erste drei Alben –Hübsch im Inneren, Lebe das durchUnd Promi-Haut– werden in verschiedenen Vinyl-Stilen zur Veröffentlichung am 18. September unterdrückt. Hübsch im Inneren enthält eine remasterte 12-Zoll-Single „Teenage Whore“, unterstützt von den B-Seiten „Burn Black“ und „Drown Soda“, die bei der Veröffentlichung der Platte auch ihr Streaming-Debüt geben wird.

Das bahnbrechende zweite und dritte Album werden remastered auf schwarzem Standard-Vinyl oder als „Zoetrope“-LPs mit neuen „animierten Loops“ basierend auf den Original-Musikvideos erscheinen, heißt es in einer Pressemitteilung. Schließlich werden zum Record Store Day am 23. Oktober farbige Vinyl-Editionen aller drei Alben veröffentlicht. Hole-Gitarrist und Mitbegründer Eric Erlandson betreute die Neuauflagen für UMe.

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