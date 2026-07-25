Holes erste drei Alben –Hübsch im Inneren, Lebe das durchUnd Promi-Haut– werden in verschiedenen Vinyl-Stilen zur Veröffentlichung am 18. September unterdrückt. Hübsch im Inneren enthält eine remasterte 12-Zoll-Single „Teenage Whore“, unterstützt von den B-Seiten „Burn Black“ und „Drown Soda“, die bei der Veröffentlichung der Platte auch ihr Streaming-Debüt geben wird.

Das bahnbrechende zweite und dritte Album werden remastered auf schwarzem Standard-Vinyl oder als „Zoetrope“-LPs mit neuen „animierten Loops“ basierend auf den Original-Musikvideos erscheinen, heißt es in einer Pressemitteilung. Schließlich werden zum Record Store Day am 23. Oktober farbige Vinyl-Editionen aller drei Alben veröffentlicht. Hole-Gitarrist und Mitbegründer Eric Erlandson betreute die Neuauflagen für UMe.

Lesen Sie Quinn Morelands aktuelle Sonntagsrezension von Promi-Haut:

Promi-Haut
Loch

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Ella
Ella

Ella, ausgestattet mit einer unerschöpflichen Leidenschaft für Musik und einem unerschütterlichen Glauben an die Macht der Kostenlosigkeit, hat diese Ecke des Internets als einen Zufluchtsort für Musikliebhaber gestaltet. Sie ist fest davon überzeugt, dass der Zugang zu Kultur und Informationen durch keine finanziellen Barrieren eingeschränkt werden sollte.