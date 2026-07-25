Shania Twain ist in Stadien auf der ganzen Welt aufgetreten und hat nicht nur eine, sondern zwei Residenzen in Las Vegas gewonnen, aber diesen Sommer fühlte es sich an, als würde ein Traum auf einer kleineren Bühne wahr werden. Zum ersten Mal in ihrer Karriere spielte die 60-jährige Songwriterin in Torontos geschichtsträchtiger Horseshoe Tavern – einem intimen Veranstaltungsort, der für viele kanadische Künstler zum Initiationsritus geworden ist. Nicht so Twain. Ihren frühen Wunsch, in der 500 Plätze fassenden Bar zu singen, konnte sie nie verwirklichen, weil sie „nicht etabliert genug war“, sagte sie dem Publikum: „Ich habe das Gefühl, dass sich hier der Kreis schließt.“

Dieser Heimkehrinstinkt ist auf ihrem siebten Album stark ausgeprägt. Kleine Miss Twain. Nachdem sie im Laufe ihrer ersten drei Alben Pop- und Rock-Elemente zum Country-Sound hinzugefügt hatte, wandte sich Twain nach und nach von diesem Genre ab und landete schließlich weit draußen im Synthesizer-Dunst der 2023er Jahre Königin von mir. In den wurzeligen Arrangements von Kleine Miss Twainihre Stimme – schwerer durch Dysphonie und die Operation, die sie sich zu ihrer Behandlung unterzogen hat – findet ein passendes Zuhause für ihre beeindruckende Kraft. Aber die auffälligere Veränderung ist das, was sie damit sagen will.

Twain hat den Großteil des Albums geschrieben oder mitgeschrieben und dabei stark Anleihen bei Country, Blues, Gospel, Soul und Rock gemacht – Texturen, die besser zu ihrem tieferen Register passen als die Pop-Stile ihrer letzten beiden Veröffentlichungen. Einige der besten Titel verleihen den Geschichten, die sie seit langem in Interviews über ihre Kindheit erzählt, als sie in Bars sang, um ihre Familie zu ernähren, eine lebendige Realität. Sie wandert in „Northern Town“ durch Erinnerungen an ihre Kindheit in einer Kleinstadt in Ontario und singt mit knisternder Stimme: „Dad pulls up to the bar/Us Kids wait in the car while he was a beer.“ Das Lied nimmt einen Lokomotiv-Rhythmus auf, als ob die einzige Möglichkeit, über diese Szenen nachzudenken, darin besteht, ihnen entkommen zu sein.

In „Little Miss Twain“ ist sie ihrer Erinnerung näher. Twain erinnert sich an die Hoffnung, dass ihr erstaunliches Talent – ​​„Meiner Meinung nach bin ich die nächste Tanya Tucker“, singt sie – ausreichen wird, um die Armut um sie herum zu überwinden. Das Lied klammert sich an eine fesselnde, eskalierende Spannung. Es ist, als ob sie immer noch aus der Ungewissheit singt, ihre Träume zu verwirklichen, und nicht aus der Rückschau, sie erreicht zu haben. Die rauere Qualität ihrer Stimme passt zu T Bone Burnetts grauer E-Gitarre, während die echte Tanya Tucker den Effekt vertieft und sich neben Twains Stimme zu einem kehligen Hymnal mischt. „Little Miss Twain“ widersetzt sich dem einfachen Bogen der Rechtfertigung. Diese Befreiung kommt stattdessen von Tuckers Anwesenheit – wenn sie die Zeile singt, all diese Jahrzehnte später, ist das eine Anspielung auf die Tatsache, dass Twains Ambitionen sie dazu bringen würden, selbst eine Ikone zu werden.

Die Offenheit dieser persönlichen Erinnerungen erstreckt sich auf sanftere Gebiete: erste Liebe, erste Lust und wie die Vergangenheit sie verwirren kann. Twain verherrlicht den berauschenden Wirbelsturm, „jung und dumm und in Eile“ zu sein, im mitreißenden Gospel-Track „New Love“, der mit einem honigsüßen Geigen-Refrain endet. Die gleiche Ganzkörperröte verwandelt sich auf „Faded Blue Jeans“ in schwüleren Bluesrock, voller Dampf und Nervenkitzel. Beim Singen mit Josh Homme von Queen of the Stone Age erzählt sie vom blitzschnellen Verlangen im Alter von 17 Jahren, wobei ein Knurren in ihrer Stimme umso überraschender ist, wenn man bedenkt, dass sie häufiger über die Machtdynamik des Sex als über seine Freuden gesungen hat.