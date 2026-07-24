Es gibt ein neues Pferd in Orville Pecks Stall von Musikkatalogen. Nach der Veröffentlichung der EP 2020 Pony zeigen und das Album 2022 Broncoer ist mit einer zweiten LP zurück, Maultierdas am 18. September über Warner Records erscheint. Anfang des Monats kündigte er das Album „Prologue (Eulogy of a Man Turned Mule)“ mit Emmylou Harris, Noah Cyrus und Allison Russell an, und jetzt ist er mit einer weiteren Vorschau des Albums zurück: „Too Little, Too Late“.

Um das Album zu unterstützen, begibt sich Peck diesen Herbst auch auf eine Nordamerika-Tour. Der Lauf, der am 18. September in Los Angeles beginnt, wird an den meisten Terminen von Abbie Callahan unterstützt. Sehen Sie sich unten die vollständige Reiseroute an.

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