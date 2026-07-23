An In Stein gemeißeltdem 12. Album von Rick Ross, bezeichnet sich der Rap-Impresario von Magic City als „Miami Martin Scorsese“, eine kühne, man könnte sagen abwegige Behauptung, die dennoch seiner Vorliebe für übertriebene Fiktion entspricht. Seit 20 Jahren entwickelt Rozay einen überlebensgroßen Hauptdarsteller, der den Drogenhandel lenkt und grünes Licht gibt, während er in der Biscayne Bay vor Anker liegt und einen Eimer mit eiskaltem Champagner immer in Reichweite hat. Er hat sich eine tiefe Mafioso-Mythologie erschaffen, die im Widerspruch zu seiner Realität als ehemaliger Justizvollzugsbeamter, der zum Fast-Food-Franchise und Immobilienmogul wurde, steht, aber das schien nie wirklich eine Rolle zu spielen. Ross ist ein zuverlässiger Lieferant von opulentem Urlaubsrap und zeichnet sich durch die Art von kalorienarmen Singles aus, die gut ankommen und keine wirklich bleibende Wirkung hinterlassen. Seine besten Songs sind ein Knaller, eine dritte Margarita am Nachmittag, das klangliche Äquivalent zu einem Spaziergang durch das teuerste Viertel einer Stadt und dem Gedanken: „Ja, ich könnte hier leben.“

Das Problem ist, dass er einfach nicht weiß, wie man ein großartiges Album macht. 2010er Jahre Teflon Don kam dem am nächsten, und es gab viele starke, erfreuliche Momente in seiner langen Diskographie, aber seine Alben in voller Länge sind immer uneinheitlich. Er ist einer dieser Künstler, die am besten mit Shuffle arbeiten, was sich gut eignet, um die unmittelbare, nach vorne gerichtete Befriedigung zu untermalen, wenn man Kreuzheben macht oder etwas auf den Grill wirft. Hin und wieder bringt die Musik Vergnügungszentren zum Leuchten, wie es nur wenige andere Rapper erreichen können; Es ist leicht, sich Songs wie „Santorini Griechenland“ oder „Triple Beam Dreams“ anzuhören und sich zu fragen, wie ein komplettes Album mit diesem Fokus klingen könnte. In Stein gemeißeltWie bei allen Rick-Ross-Alben gibt es ein paar dieser Inspirationsblitze, aber sie werden durch ein Gefühl des Gezappels ausgeglichen, als wäre er sich nicht sicher, wie er sein 20. Jahr im Spiel feiern und wohin er als nächstes gehen soll.

Die Rozay-Markenzeichen, die wir kennengelernt haben: riesige, teuer klingende Produktion; prahlt mit obszönem Reichtum und unerreichbaren Lebensstilen; Dieser stockende, synkopierte Vortrag erscheint in kurzen Ausbrüchen, vor allem in den ersten drei Titeln. Die Eröffnungssuite fühlt sich an, als würde Ross seine Stärken identifizieren, sie aber aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. „Minks in Miami“ orientiert sich an seiner Hustler-Vorlage als Rock-the-Bells-Hymne der 80er-Jahre und engagiert Max B und French Montana, um den Hype mit unverblümter Kraft noch zu verstärken. Die instrumentale Pause im Opener „Caviar Bumps“ dauert nur die Länge einer Strophe, aber es fühlt sich an, als könnte sie eine Stunde lang durchhalten, ohne zu altern, und schafft einen einladenden, kontemplativen Raum, in dem Ross nicht immer spielt. Das TI-feature „Mahogany Caskets“ ist das Beste der drei, ein boomendes Bar-Fest, bei dem Ross‘ geräumiger Flow mit dem überladenen Twang von TI kontrastiert, dessen Beat einschlägt wie ein Kometeneinschlag. Später erleben wir die exorbitante Eleganz von „Camel Meat“ und das funkelnde, neonbeleuchtete Diptychon von „Purple Fentanyl“ und „#23“. Keiner dieser Songs aktualisiert oder erweitert Ross‘ Grundkonzept, aber sie fühlen sich willkommen und vertraut an.

Zwischendurch probiert Ross jede Menge Ideen aus, ohne großen Erfolg. Er lässt sich von Atlanta inspirieren, insbesondere vom spacigen Trap-Sound der 2010er-Jahre, aber Versuche wie „Ring Around the Rolls“ und „Face Down“ wirken anonym und überlang. Trotz seiner Kompetenz wirkt „Big Fish“ wie eine Runderneuerung der besseren Tracks, die Ross und Gucci Mane im Laufe der Jahre gemeinsam gemacht haben, alles nach Zahlen und Bravour, ohne die Energie einzufangen, zu der sie fähig sind. Er trifft sich wieder mit The-Dream für „City Lights“, einen stimmungsvollen Synth-Pop-Jam, der wie eine kastrierte Version des Weeknd klingt. Dann sind da noch die eklatanten Fehltritte: Trotz Ross‘ normalerweise ausgezeichnetem Gehör wählt er für sich und BigXthaPlug den kitschigsten Casio-Groove mit dem meisten Gitarren-Center-Demo-Arsch, um ihn auf „Living Large“ zu rappen. Und „Porsche GT3 – RS“ ist einfach grausam, da Ross das letzte Wort jedes Takts à la Kendrick Lamar über einen YouTube-ähnlichen Beat herausquiekt, der sich nicht einmal die Mühe macht, einen berühmten Produzenten zu kopieren. All dies lässt das Album eher wie ein Mixtape wirken, das in Arbeit ist und aus Features zusammengekratzt wird, die aus den Projekten anderer Leute stammen. Da ist der Kern einer guten Platte drin, aber der Bawse ist offenbar zu groß für einen Redakteur.