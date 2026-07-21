Die Odyssee ist die Geschichte einer Welt, die nur durch die Erinnerung definiert wird. Wenn Sie in einen fernen Krieg ziehen und 20 Jahre lang wegbleiben, fällt es Ihnen natürlich schwer, den Sohn, den Sie als Kleinkind zurückgelassen haben, bei Ihrer Rückkehr wiederzuerkennen; Natürlich würden die Geschichten über Sturmböen, Lust und unkontaktierte Stämme mythische Qualitäten annehmen, fließend genug, um in die religiöse oder politische Richtung einzufließen, die die Menschen, die die Geschichten erzählen und hören, bevorzugen. Ihre Frau wird kleine Schibboleths brauchen, um zu wissen, dass Sie es wirklich sind.

Christopher Nolan wurde als Regisseur zu Recht für sein beispielloses Engagement für praktische Effekte gelobt und als Drehbuchautor zu Recht für seine sorgfältige Herangehensweise an die Geschichte kritisiert. Trotz seiner Achillesferse hat er eine Handvoll hervorragender Filme gedreht. Aber Die Odyssee ist das erste Mal, dass seine Hingabe an das wörtliche Reale so effektiv zum Ausdruck kommt. Nichts davon sollte fotografiert werden; der inhärente Widerspruch, Homers Epos auf die Leinwand zu bringen – Poseidon ist entweder anthropomorphisiert oder nicht; Wir sehen Odysseus‘ Gesicht in Großaufnahme, 15 Meter groß, auf IMAX-Bildschirmen – erzwingt Entscheidungen, die ihm leicht seine Mehrdeutigkeit und damit seine symbolische Kraft rauben könnten.

Stattdessen nutzt Nolan diesen Widerspruch als Gelegenheit, die Kluft zwischen dem, was die Menschen tatsächlich fürchten, und dem, was sie lediglich behaupten, zu untersuchen. Sein Odyssee (das sich in erster Linie auf die neueste große Übersetzung stützt, die 2017 von Emily Wilson veröffentlicht wurde) enthält fantastische, übernatürliche Elemente, ist aber weitaus beunruhigter über die Fähigkeit des Menschen, Böses zu tun – und sich selbst und andere über seine Schuld daran zu belügen. Beispielsweise stellt er die kannibalischen Riesen des Gedichts, die Laestrygonier, als Soldaten dar, die einfach größer sind als die Männer von Odysseus – eine perfekte Widerspiegelung dessen, wie sie in den Dörfern ausgesehen haben müssen, die sie dem Erdboden gleichgemacht haben. In Wilsons Übersetzung sind diese Riesen „nicht menschenähnlich“. Dies ist jedoch keine eindeutig irdische Erklärung: Die hoch aufragenden Soldaten sind so unwirklich wie legendäre Riesen, und ihre Rüstungen kündigen eine neue Ära der mechanisierten Kriegsführung an, die die Griechen in Troja entfesselten. Dass sie nach und nach plausibler werden, macht sie umso erschreckender.

Und dennoch ist da ein allgegenwärtiges Gefühl der Begrenztheit. Die Odyssee wurde in ganz Europa und Nordafrika gedreht – in Italien, Griechenland, Island, Schottland und in der umstrittenen Westsahara –, doch alle Strände verändern sich allmählich, als würden Meer und Land für immer verschmelzen. Denn so pflichtbewusst naturalistisch die Inszenierungen auch sind, der Film wirkt gelegentlich wie ein Bühnenstück, bei dem sein Geflecht aus Akzenten, Syntaxen und Schauspielstilen etwas anderes als strenge Wahrhaftigkeit betonen darf. Jon Bernthals Menelaos klingt wie Jon Bernthal, ein reicher Junge, der einen Schläger spielt; Robert Pattinson, der wahnsinnig viel Spaß daran hat, ein echtes Werk wie Antinoos zu spielen, grinst und spottet durch den Palast; Melantho von Mia Goth hat das sprichwörtliche Gesicht, das sich mit Textnachrichten auskennt, was ihre Präsenz in den Flügeln von Penelopes (Anne Hathaway) Quartier nur noch unheimlicher macht. Und bei all dem Gejammer über die Rassenvielfalt der Besetzung ist Matt Damon der Schauspieler, der sich in mancher Hinsicht am wenigsten als Altgrieche liest, dessen Odysseus als Amerikaner wirkt, was mit ziemlicher Sicherheit der Punkt ist.

Seit er Filme dreht, ist Nolan auf die Wirkung der Zeit auf unser Gedächtnis und die Verarbeitung traumatischer Ereignisse fixiert. Er stellt ein Ithaka dar, in dem die meisten Charaktere Annahmen über die Welt treffen, die nicht auf den besten Informationen basieren, sondern auf eine Art und Weise, die ihrem Selbstbild schmeichelt: Telemachos (Tom Holland) hat sein unverfälschtes Bild von Odysseus und ist „sicher“, dass sein Vater lebt, denn wer er ist Ist ist Odysseus‘ Sohn; Eumaeus (John Leguizamo) glaubt, dass er wahrscheinlich tot ist, was lediglich seine Loyalität unterstreicht. Nur Penelope interessiert sich um jeden Preis für die Wahrheit. „Ich will das Lied des Odysseus nicht“, bellt sie einmal. „Ich will Odysseus!“ Diese Diskrepanz zwischen Wunscherfüllung und Wahrheitssuche ist einfach genug, um verstanden zu werden, wenn es um eine binäre Frage geht, etwa ob Odysseus lebt oder tot ist. Aber manchmal ist die gesuchte oder vermiedene Wahrheit abstrakter, elementarer.