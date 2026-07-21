Als Tricky 1995 sein Solodebüt gab mit Maxinquayehätten nur wenige Menschen darauf gewettet, dass diese gequälte, perverse und streitsüchtige Figur auch drei Jahrzehnte später noch aktiv sein würde. Und doch, 31 Jahre später, ist es ausgerechnet Tricky in der Bristol-Crew, der die Musik am Laufen gehalten hat: Während Portishead nach 2008 verstummte Dritte und Massive Attack haben seit 16 Jahren kein neues Album veröffentlicht, Anders, wenn es still ist ist Trickys 15. Longplayer, mehr oder weniger: eine Platte mit pointiertem modernen Blues, die auf einen Künstler schließen lässt, der immer noch kreativ sein will.

Das neue Album unterscheidet sich deutlich vom 2020er In Stücke zerfallenTrickys letztes Album unter seinem eigenen Namen. Er hat einen neuen Gesangspartner in Form des Bristol-Sängers Mitch Sanders, dessen zartes und beunruhigend reines Falsett in Songs wie „Hengrove Blues“ und „Cannon Fodder“ einen deutlichen Kontrapunkt zu Marta Złakowskas Martina Topley-Bird-artigem Flüstern bietet (obwohl Złakowska in einem Song, dem Albumabschluss „Out of Place“, auftaucht). In Stücke zerfallenDie elektronisch angehauchte Produktion ist inzwischen einer Palette gewichen, die vor allem in der ersten Hälfte der Platte von Live-Schlagzeug und E-Gitarren dominiert wird.

Manchmal – vor allem bei „Paris Maybe“ – erweckt diese Kombination den Eindruck, als hätte Tricky im Grunde ein modernes Post-Punk-Album gemacht, wie The Cure mit Matt Bellamy, wobei der spektrale Rest von Trickys heiserer Stimme der einzige wirkliche Hinweis darauf ist, dass etwas etwas Seltsameres im Gange ist. Massive Attack, Trickys Alma Mater, beschritt einst ähnliches Terrain, und einige Songs hier erinnern an ihr eigenes verdrehtes Rockwerk Mezzanin, im Guten wie im Schlechten. „Out of Place“ ist mit seiner donnernden Mischung aus verzerrten Gitarren, pochendem Synthesizer, opulenter Streichlinie und unterschwelliger Wut einer von Trickys besten Songs seit Jahren, während „Because I Don’t Know“ eher einem Low-Watt-„Angel“ gleicht, der nach einem Funken sucht.

Im Großen und Ganzen ist dies die Seite von Anders, wenn es still ist das hält am besten. Die zweite Hälfte der Platte ist von heiklen Experimenten geprägt; Tricky geht schließlich immer noch zu Tricky. Und trotz all der inspirierten Akzente – Samantha Rowes Operngesang bei „Piano“ oder die Kombination von Dwaine Brownes rauher Stimme mit Geige und Cello bei „Radana“ – wirken das kitschige Stampfen von „Frontier Town“ und die akustischen Launen von „Hengrove Blues“ fehl am Platz. Darüber hinaus wünscht man sich bei aller Gelassenheit von Tricky manchmal mehr von seinem eigenen schleimigen Knurren, um Sanders‘ raffinierte Leistung auszugleichen. Wenn es schwierig ist tut In „Out of Place“ lässt er seinem wütenden und vollmundigen Gesang endlich freien Lauf, sein Auftritt verleiht dem Album echtes Gift.

Was Produktion und Stimmung angeht, Anders, wenn es still ist Es fühlt sich an, als wäre eine starke Idee ein wenig ins Wanken geraten. Zumindest es hat aber eine Idee. Trickys verworrenen und unterschiedlichen Aufzeichnungen zur Halbzeit mangelte es oft an jeglichem Sinn oder Ehrgeiz – in den Jahren von 2014 Adrian ThawsTricky zum Beispiel fühlte sich wie ein Mann auf der Suche nach einer Muse.