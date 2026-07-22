Während sie sich auf eine Tournee durch Nordamerika im September vorbereiten, hat Militarie Gun eine Erweiterung angekündigt Gott schütze die Waffe. Ursprünglich im vergangenen Oktober erschienen, wird die LP nun drei zusätzliche Songs enthalten. Einer von ihnen, „World’s Always Burning“, zeigt Marisa Dabice von Mannequin Pussy; Schauen Sie es sich unten an. Gott schütze die Waffe (Deluxe) kommt am 7. August über Loma Vista an.

Ian Shelton von der Band sagte in einer Pressemitteilung: „Alles drin Gott schütze die Waffe konzentrierte sich so sehr auf das Innere, dass es sich anfühlte, als ob sie diese Perspektive verlassen hätten, als es darum ging, diese Songs einzupassen. In meinem Kopf entwickelten sich diese Lieder zu dem Gefühl, endlich zur Ruhe zu kommen, nachdem man so sehr in den eigenen Kopf verstrickt war, und dann zu erkennen, dass der Rest der Welt immer noch da draußen ist und man nicht aktiv mitgemacht hat.“

Abgerundet wird die Erweiterung durch „3 AM“ und „I’ve Said Too Much“ mit Dazy. Die 20 Songs for 20 Dollars Tour von Militarie Gun führt derzeit im Zickzack durch Europa. Bei den nordamerikanischen Terminen verspricht die Punkband aus Los Angeles, wie der Tourname schon sagt, ein 20-Song-Set für saubere 20 Dollar.