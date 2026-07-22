Fast zwei Monate nach der Ankündigung von Nina Protocols Schließung wurde die kostenlose, unabhängige Musikplattform von SoundCloud übernommen. Die Vereinbarung ermöglicht es SoundCloud, das redaktionelle Archiv, die Genrekarte und – wenn Künstler sich für das „Creator-Ökosystem“ von SoundCloud entscheiden – ihre Musikkataloge zu übernehmen.

Musiker, die dieses Angebot von SoundCloud nutzen, erhalten Berichten zufolge „Zugang zu branchenführenden Tools für den Vertrieb, die direkte Fan-Monetarisierung, das Publikumswachstum, das Fan-Engagement und gerechtere Streaming-Einnahmen und können so neue Hörer auf der ganzen Welt erreichen.“

SoundCloud ermutigt Künstler, die zuvor Nina Protocol nutzten, aus drei Hauptgründen, sich ihren Reihen anzuschließen: um Musik direkt an Fans zu verkaufen und gleichzeitig 100 % ihrer Lizenzgebühren zu behalten; durch Kommentare, Direktnachrichten und öffentliche Playlists eine stärkere Fangemeinde aufzubauen; und die Tools von SoundCloud für Mastering, Werbung, unbegrenzte Uploads und Einblicke in das Publikum zu nutzen.

„Nina ging es schon immer darum, unabhängige Künstler zu stärken und die Gemeinschaften zu dokumentieren, die die Musik vorantreiben“, sagte Mike Pollard, CEO und Mitbegründer von Nina Protocol, in einer Pressemitteilung. „SoundCloud hat dieses Fundament gelegt: Ohne SoundCloud gäbe es Nina nicht. Als wir über die Zukunft der Plattform nachdachten, wollten wir sicherstellen, dass unsere Künstler und unsere redaktionelle Arbeit ein Zuhause finden, das diese Werte teilt und aktiv praktiziert. SoundCloud war die natürliche Wahl.“

Nina Protocol wurde 2021 von Jack Callahan, Mike Pollard und Eric Farber gegründet und war ein Web3-basierter Streaming-Dienst und Musikmarktplatz, der auf der Blockchain-Plattform Solana aufbaute. Es begann als Vertriebsdienst, der es Künstlern ermöglichte, Musik über die Blockchain direkt an Hörer hochzuladen und dabei das volle Eigentum und die Verkaufserlöse zu behalten, bevor es ausgeweitet wurde und es Künstlern und Labels ermöglichte, benutzerdefinierte Hubs für ihre Kataloge aufzubauen. ML Buch, James K, Yung Lean, Purelink, Aya, Ana Roxanne und andere Musiker vertrieben Platten über Nina Protocol, während prominente Imprints, die die Plattform nutzten, unter anderem Warp, Hyperdub, AD 93 und Stroom waren.

Am 6. Juli veröffentlichte Components einen Bericht über die Daten des Nina-Protokolls im Laufe der Jahre. Darin stellt der Journalist Chris Good fest, dass während seiner gesamten Lebensdauer rund 50.000 US-Dollar für das Nina-Protokoll ausgegeben wurden, während etwa 77 % der fast 37.000 Einträge nicht eingezogen wurden. Pitchfork hat einen Vertreter von SoundCloud um einen Kommentar zu dem Artikel gebeten.

Letztes Jahr aktualisierte SoundCloud seine KI-Richtlinie und Nutzungsbedingungen, nachdem es Gegenreaktionen wegen seiner unklaren Formulierung erhalten hatte, die darauf hindeutete, dass auf die Website hochgeladene Inhalte als Trainingsdaten für künstliche Intelligenz verwendet werden könnten. „KI sollte Künstler unterstützen und nicht ersetzen“, schrieb der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Eliah Seton, in einem offenen Brief und versprach, dass Künstlerinhalte davon unberührt bleiben und nicht zum Trainieren generativer KI verwendet werden.