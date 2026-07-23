Diesen Herbst wird Mubi erscheinen Pulp: Was machst du als Zugabe?ein 90-minütiger Film, gesprochen vom bandeigenen Jarvis Cocker. Unter der Regie ihres langjährigen Partners Garth Jennings kombiniert der Film Aufnahmen von ihrer Arena-Tour hinter dem Reunion-Album des letzten Jahres. Mehrmit Archivfilmen, die den Aufstieg der Band vom hartnäckigen Sheffield-Mitläufer zu Britpop-Lieblingen nachzeichnen. Sehen Sie sich unten den ersten Trailer an.

Obwohl das Mubi-exklusive Streaming-Datum noch nicht bekannt gegeben wurde, können Zuschauer im Vereinigten Königreich, Irland und Nordamerika im September One-Night-Previews sehen. Diese werden für das Vereinigte Königreich und Irland am 18. September festgelegt; Kanada am 23. September; und die Vereinigten Staaten am 24. September.

Besuchen Sie Stacey Andersons 5-10-15-20-Feature Jarvis Cocker über die Musik seines Lebens noch einmal.