Diesen Herbst wird Mubi erscheinen Pulp: Was machst du als Zugabe?ein 90-minütiger Film, gesprochen vom bandeigenen Jarvis Cocker. Unter der Regie ihres langjährigen Partners Garth Jennings kombiniert der Film Aufnahmen von ihrer Arena-Tour hinter dem Reunion-Album des letzten Jahres. Mehrmit Archivfilmen, die den Aufstieg der Band vom hartnäckigen Sheffield-Mitläufer zu Britpop-Lieblingen nachzeichnen. Sehen Sie sich unten den ersten Trailer an.

Obwohl das Mubi-exklusive Streaming-Datum noch nicht bekannt gegeben wurde, können Zuschauer im Vereinigten Königreich, Irland und Nordamerika im September One-Night-Previews sehen. Diese werden für das Vereinigte Königreich und Irland am 18. September festgelegt; Kanada am 23. September; und die Vereinigten Staaten am 24. September.

Besuchen Sie Stacey Andersons 5-10-15-20-Feature Jarvis Cocker über die Musik seines Lebens noch einmal.

Ella
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Ella, ausgestattet mit einer unerschöpflichen Leidenschaft für Musik und einem unerschütterlichen Glauben an die Macht der Kostenlosigkeit, hat diese Ecke des Internets als einen Zufluchtsort für Musikliebhaber gestaltet. Sie ist fest davon überzeugt, dass der Zugang zu Kultur und Informationen durch keine finanziellen Barrieren eingeschränkt werden sollte.