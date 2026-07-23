Einem neuen Bericht zufolge hat Madison Square Garden während der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce vorübergehend sein Überwachungssystem vor Ort deaktiviert Verdrahtet Bericht. Berichten zufolge hat der Veranstaltungsort in New York City das Sicherheitspersonal am 2. Juli, dem Abend des Probeessens von Swift und Kelce, und am 3. Juli erneut für ihre Hochzeitszeremonie sieben Stunden lang von seinem Kameranetzwerk und seiner Gesichtserkennungssoftware ausgeschlossen. Pitchfork hat Vertreter von Swift um einen Kommentar gebeten.

VerdrahtetNoah Shachtman, der kürzlich über die umfangreiche Promi-Datenbank von MSG berichtete, erhielt ein internes Memo, das bestätigt, dass die Schließung das Ergebnis einer „Datenschutzanfrage eines Kunden“ war. Solche Anfragen sind jedoch offenbar unbekannt. Eine anonyme Quelle berichtete Verdrahtet dass „es noch nie gemacht wurde“, sei es von NBCUniversal, Warner Bros. Discovery oder der New Yorker Polizei – sie alle haben zuvor private Veranstaltungen auf Anwesen von MSG-CEO James Dolan abgehalten. (Madison Square Garden befindet sich derzeit in einem Gerichtsverfahren gegen Verdrahtet über seine Berichterstattung in der Datenbank, die ein Vertreter des Veranstaltungsortes als „ungenau und falsch“ bezeichnete.)

Das MSG-Sicherheitssystem läuft auf einer Software namens Genetec. Gäste, die das Gebäude betreten, passieren normalerweise biometrische Scanner und können anschließend von Kamera zu Kamera überwacht werden. Laut CNN hätten die Teilnehmer der Swift-Kelce-Hochzeit diese Scanner auch über einen separaten, privaten Eingang umgangen. Das Memo angesehen von Verdrahtet bestätigt, dass die nach außen gerichteten Kameras von MSG während der mehrtägigen Feierlichkeiten eingeschaltet blieben.

Letzten Monat hat das kriminelle Hackerkollektiv ShinyHunters die interne „Talent“-Datenbank von MSG durchgesickert, in der fast 40.000 Prominente nach einem angeblichen „Risikoniveau“ sowie ihrer Rasse, ihrem Geschlecht und ihrer sexuellen Orientierung klassifiziert wurden. Shachtman identifizierte mehrere Gäste von Swift und Kelce, die ebenfalls Risikobewertungen in der Datenbank hatten, darunter Selena Gomez und ihr Ehemann Benny Blanco, Benson Boone und Ice Spice.