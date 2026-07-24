Worldpeace DMT haben ein neues Mixtape veröffentlicht, Blumenkräftezusammen mit der Ankündigung ihrer formellen Folgemaßnahmen zu The Velvet Underground & Rowan. Das Mixtape enthält die aktuelle Single „Lonesome“ und ein Cover von Joni Mitchells „Big Yellow Taxi“. Hören Sie sich das Ganze unten an. Das Album, Bleiben Sie hier zum Teekommt im Oktober.

Das Londoner Duo Leo Fincham und Rowan Please von den Femcels wird sich im Oktober auf eine neu geplante Minitournee durch Nordamerika begeben, mit je zwei Abenden in New York (Baby’s All Right) und Los Angeles (an einem Abend Scribble, am nächsten Oblivion), bevor sie im Schubas in Chicago abschließen.