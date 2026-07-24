Das Ministerium macht Feierabend. Al Jourgensen hat seine seit langem versprochene Ankündigung eines letzten Albums der Industrial-Metal-Band wahr gemacht –Hate to Go (zum Mitnehmen oder Liefern)– und sagt in einer Erklärung, dass er „verdammt fertig“ sei. In den kommenden Monaten wird eine Reihe von Abschiedstouren beginnen; Schauen Sie sich unten die erste europäische Veranstaltung an, die von Die Krupps unterstützt wird, zusammen mit einigen bereits angekündigten US-Terminen. Die Band hat auch das von Joshua Bradford inszenierte Video zum aktuellen, politisch aufgeladenen neuen Song „Burned Out“ geteilt.

Hate to Go (zum Mitnehmen oder Liefern) ist am 30. Oktober über Clepoatra fällig. Es folgt eine vollständige Nordamerika-Tour. Jourgensen fügte in der Pressemitteilung hinzu: „Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Ich bin erstaunt über den Weg, den es eingeschlagen hat, von With Sympathy bis zu dem, wo wir heute stehen, und allen Punkten dazwischen. Es war ein ziemlich langer Weg, aber ich bin vollkommen zufrieden damit, dass es geschafft ist. Es ist Zeit, Ziegen zu hüten.“

Schauen Sie sich das Albumcover und die Tracklist unten an. Paul Barker, Mitglied der klassischen Besetzung, kehrt für den Abschluss „We’re Still Here“ zurück.

Hate to Go (zum Mitnehmen oder Liefern):

01 Grillen

02 Stimmen des Hasses

03 Clownauto

04 Wir hassen

05 Löschen

06 Grifter

07 Das Lied des Weißen Mannes*

08 Singularität

09 Ausgebrannt

10 Wir sind immer noch hier (feat. Paul Barker)

Ministeriumstour Jetzt bei Ticketmaster kaufen

Ministerium:

15.09. Morrison, CO – Red Rocks

20.09. Louisville, KY – Louder Than Life

10-03 Chicago, IL – Salzschuppen

10-24 Fort Worth, TX – Sick New World Texas

27.04.02 Utrecht, Niederlande – Ronda ^

27.04.03 Saarbrücken, Deutschland – Garage ^

27.04.04 Brüssel, Belgien – Ancienne Belgique ^

27.04.06 Manchester, England – O2 Victoria Warehouse ^

27.04.07 Dublin, Irland – 3Olympia ^

27.09.04 Nottingham, England – Rock City ^

27.10.04 London, England – Troxy ^

27.12.04 Paris, Frankreich – Bataclan ^

14.04.27 Madrid, Spanien – La Riviera ^

15.04.27 Barcelona, ​​Spanien – Parallel ^

17.04.27 Lausanne, Schweiz – Docks ^

18.04.27 München, Deutschland – Tonhalle ^

19.04.27 Wien, Österreich – Gasometer ^

21.04.27 Prag, Tschechien – Forum Karlín ^

22.04.27 Warschau, Polen – Progresja ^

24.04.27 Berlin, Deutschland – Columbiahalle ^

25.04.27 Hamburg, Deutschland – Große Freiheit 36 ​​^

26.04.27 Kopenhagen, Dänemark – Amager Bio ^

27.04.27 Oslo, Norwegen – Rockefeller ^

29.04.27 Stockholm, Schweden – Fållan ^

27.05.01 Helsinki, Finnland – Haus der Kultur ^

^ mit Die Krupps