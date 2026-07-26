Knapp drei Tage nach dem Abwurf Musik, Mode, Filmihr mit Spannung erwarteter Nachfolger von GörCharli XCX bringt es auf den Punkt, indem sie die B-Seiten ihrer neuen LP exklusiv auf iTunes veröffentlicht. Insgesamt gibt es drei neue Songs – „I Keep on Thinking Bout You Every Single Day and Night“, „Playboy Bunny“ und „If You Take Away the Music Then What Has She Got?“ – und zu jedem Song gibt es ein Schwarz-Weiß-Musikvideo, das den visuellen Themen des Albums entspricht.

Auf ihrem privaten Instagram erklärte Charli XCX, warum sie sich entschieden hat, diese Songs jetzt zu veröffentlichen, indem sie schrieb: „Ich habe für jeden der zuvor veröffentlichten Songs B-Seiten erstellt Musik, Mode, Film weil es sich natürlich anfühlte, jedem Song ein passendes Gegenstück zu geben – etwas, das mit dem Album in Verbindung steht, aber nicht ganz Teil davon ist. Traditionell werden die B-Seiten oft zu den Lieblingen der Fans … und ich denke, im Fall einiger der B-Seiten dieses Albums hat sich das bewahrheitet. Ich war fest davon überzeugt, dass ich sie nicht auf Streaming stellen würde, weil es sich irgendwie widersprüchlich zum gesamten Ethos dieser Songs anfühlte, aber ich weiß, dass ihr sie alle wirklich wolltet, also habe ich sie widerwillig auf iTunes eingestellt, lol. Ihr könnt mich einen Heuchler nennen, das macht mir nichts aus 😉 Ich liebe euch alle und ich hoffe, dass ihr diese besonderen Lieder in euren Ohren genießt xx“

Musik, Mode, Film ist nach dem das zweite Full-Length-Album von Charli XCX aus dem Jahr 2026 Wuthering Heights Soundtrack. Nächsten Monat macht sie sich auf den Weg zu ihrer kurzen Arenatour mit mehreren Festivalstopps, darunter Lollapalooza und Outside Lands.

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