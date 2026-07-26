Da ständig so viel gute Musik veröffentlicht wird, kann es schwierig sein, zu entscheiden, was man zuerst hören sollte. Jede Woche bietet Pitchfork eine Übersicht wichtiger Neuerscheinungen, die auf Streaming-Diensten verfügbar sind. Der Stapel dieser Woche umfasst neue Alben von Charli XCX, The Strokes, Tyla und mehr. Abonnieren Sie Pitchfork’s New Music Friday-Newsletter um unsere Empfehlungen jede Woche in Ihrem Posteingang zu erhalten. (Alle hier vorgestellten Veröffentlichungen werden von unseren Redakteuren unabhängig ausgewählt. Wenn Sie jedoch etwas über unsere Affiliate-Links kaufen, verdient Pitchfork eine Affiliate-Provision.)

Charli XCX: Musik, Mode, Film (Atlantisch)

Wie verfolgt man ein kulturelles Phänomen wie GÖR? Wenn Sie Charli XCX sind, laden Sie Ihre Notizen-App, Sprachnotizen und heiklen Garage-Rock-Demos in eine widerspenstige, belebende Sammlung, die gleichzeitig als Stan-Säuberung und kreativen State-of-the-Union dient. Musik, Mode, Film verbindet eine Reihe knackiger, unverkennbar 2000er-Jahre-Gitarrenlinien mit auf den ersten Blick durchdachten Texten über das Schaffen von Kunst und den Umgang mit Künstlichkeit. Es ist sowohl ein Liebesbrief an aktuelle Mitarbeiter wie AG Cook, der hier endlich eine eigene Ode bekommt, als auch eine Inspiration über alle Medien hinweg. Einer der tiefgreifendsten Momente des Albums entsteht durch Regisseur David Cronenberg, der in seinem rauen Tenor über Veränderung und Beständigkeit sinniert. Musik, Mode, Film ist eindeutig eine Abkehr von der jüngsten Arbeit des Pop-Provokateurs, aber seine ernsthafte Mischung aus Frechheit und Verletzlichkeit ist durch und durch Charli.

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Die Striche: Die Realität wartet (RCA)