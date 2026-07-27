Ich hatte dieses Jahr mit meinen Freunden viel Spaß beim Versuch, die Titeltitel von Picture vorzulesen. Uuuuuuu ist die zweite Doppel-12-Zoll-Veröffentlichung des Dänen Natal Zaks für Short Span in diesem Jahr und behält die seltsamen Namenskonventionen von bei Eeeeee im Februar. Wie spricht man so etwas wie „Quuuuuuu“ aus? Manche Menschen entscheiden sich für einen harten, konsonanten Ansatz und lassen den Vokal in beliebiger Länge ausklingen; andere kümmern sich nicht um die Dauerübung und beschränken sie einfach auf ein Wort, wie zum Beispiel „Warteschlange“; Normalerweise buchstabiere ich jeden Buchstaben nacheinander und mache eine Pause, um sicherzustellen, dass ich richtig gezählt habe (und kichere normalerweise am Ende). Es ist eine gute Möglichkeit, die einzigartigen Tendenzen der Sprache einer Person auf den Punkt zu bringen, was Linguisten als Idiolekt bezeichnen würden – das unsichtbare, manipulierbare Regelwerk, das die Reise vom Gehirn über den Mund bis zum Gehörgang animiert.

In gewisser Weise geht es beim Picture-Projekt um diese Art von Studie, angewandt auf die Werkzeuge des Techno. Durch sorgfältige Filterabläufe, unkonventionelle Sample-Anordnungen und geschickte Bedienung des Links-Rechts-Stereobilds verändert Zaks die Propriozeption, die man von einer Track-Club-Platte erwarten würde, als würde man in seinem Schädel an Wählscheiben drehen. Jeder Titel verwendet minimalistische Gesten, um höhlenartige innere Dimensionen zu suggerieren. „Quuuuuuu“ wirbelt Shaker und weißes Rauschen zu einem Kick-Pattern mit hohen Schritten, zieht einen stotternden Synthesizer darüber, spielt Catch-and-Release mit umgekehrten Snares in der leeren Luft und schickt Ping-Pong-Percussion, die in der Ferne abrollt. Selten generiert eine Technoplatte so elegant so viele Aktionsverben.

Wenn Sie mit Zaks‘ Stammbaum vertraut sind, könnte Sie seine Hinwendung zu einem klinischeren, Dub-Techno-nahen Projekt überraschen. Als DJ Central war er einer der gefragtesten House-Produzenten des letzten Jahrzehnts, half zusammen mit seinem Bruder DJ Sports bei der Leitung des Regelbau-Kollektivs in Aarhus und verlieh verschiedenen Tanzsprachen der 90er Jahre einen federleichten, sonnendurchfluteten Touch; Außerdem war er während eines Großteils ihrer frühen Karriere der Produzent von Erika de Casier. Stilübergreifend nutzt er technisches Fachwissen und die fegefeuerhafte Aura des kulturellen Gedächtnisses, um Klänge so strukturiert und lebendig erscheinen zu lassen, wie sie waren, als man ihnen vielleicht zum ersten Mal naiv begegnete. Diese Beats weiter Sensationell klingen nicht gerade nach Y2K-Trendsettern wie Darkchild oder MJ Cole; Sie klingen so, wie zeitgenössische Zuhörer es klingen könnten erinnern Sie klingen wie Kinder, bevor ihre digitalen Paletten in einem bestimmten Modus erstarrten. In ähnlicher Weise emulieren die Looping-Pads und das insektoide Knistern auf „Miiiiii“ etwas auf Kompakt oder Mille Plateaux vor 20 Jahren – aber Zaks‘ zuckendes, praktisches Entwirren verschiedener Samples im Vordergrund erinnert Sie ständig an die große Entfernung zwischen damals und heute.

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Auf dem Album werden auf sieben Tracks verschiedene Ideen in einer Reihe miteinander verknüpft, und zwar mit der Art von Freiheit, die Zaks nur erreichen kann, wenn er ausreichend Dunst hat, um seinen Prozess zu schützen. Vertraute Elemente lenken Ihre Aufmerksamkeit, sodass sich unbekannte Elemente um sie herum in neue Formen brechen können, ohne den Zauber zu brechen. Folgen Sie den Basszupfern auf „Leeeeee“ und beobachten Sie, wie der Track um sie herum seine Trommeln zu stereophonen Wolken vervielfacht, die sich wie ein Sandgemälde in Körnchen auflösen, während Zaks Filter verwendet, um jeweils ein paar Takte lang zwischen verschiedenen Sample-Schichten zu peitschen, bevor er sie abdichtet. Der gleichmäßige, geschwungene Sprung bei „Woooo“ kommt dem am nächsten Uuuuuuu kommt zu etwas, das speziell für eine Tanzfläche gebaut wurde; Zaks nutzt die treibende Energie verschiedener Techno-Töne, um die bizarren Höhenflüge, die er unternimmt, mit den eigentlichen Komponenten der Tracks zu verankern, während sie sich im Mix verbreiten.