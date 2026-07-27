Die unabhängige Bazooka! Das Fest kehrt nächsten Monat nach Brooklyn zurück, wobei Dan Bejar von Destroyer neben den bereits angekündigten Künstlern Stephin Merritt, Joanna Sternberg, Times New Viking und Sad13 als Headliner auftreten wird. Schauen Sie sich unten die vollständige Aufstellung an. Die diesjährige Ausgabe findet am 22. und 23. August im Meadows and the Wood Shop statt.
Gegründet vom ehemaligen Matador A&R-Direktor Jake Whitener, startete Bazooka im Jahr 2025 mit einer ersten Reihe von Elf Power, den Moles, Pains of Being Pure at Heart, James McNew von Yo La Tengo und mehr. In einer Erklärung sprach Whitener über die Entscheidung, das Festival überhaupt zu starten: „Ich habe immer von Festivals wie All Tomorrow’s Parties oder Athens Pop Fest gehört, die super kuratiert waren und diese ikonischen Künstler in kleineren Veranstaltungsorten neben diesen aufregenden neuen Bands spielten, die sie direkt beeinflusst haben. Es schien eine so schöne Art zu sein, die sich ständig weiterentwickelnde Natur von Underground-Rock und -Pop zu feiern.“
Bazooka! Fest 2026
Stephin Merritt (Die Magnetfelder)
Zerstörer (Solo)
Joanna Sternberg
Kiwi Jr.
2. Klasse
Josephine-Netzwerk
Asher White
Chime-Schule
Schmuckstück
Liebe Grüße, Burns
Häng ihn an die Waage
Die Alaskas
Kleiner Stuhl
Cloud Nothings
Times New Viking
Traurig13
Colleen Green
Winston Hightower
Parken
TV Buddah
Uniflora
Lex Walton
Große Seen
Riesentag
Bekleidungsviertel
500 $
Vivian
Schwellenzaun
Sunshine Convention