Die unabhängige Bazooka! Das Fest kehrt nächsten Monat nach Brooklyn zurück, wobei Dan Bejar von Destroyer neben den bereits angekündigten Künstlern Stephin Merritt, Joanna Sternberg, Times New Viking und Sad13 als Headliner auftreten wird. Schauen Sie sich unten die vollständige Aufstellung an. Die diesjährige Ausgabe findet am 22. und 23. August im Meadows and the Wood Shop statt.

Gegründet vom ehemaligen Matador A&R-Direktor Jake Whitener, startete Bazooka im Jahr 2025 mit einer ersten Reihe von Elf Power, den Moles, Pains of Being Pure at Heart, James McNew von Yo La Tengo und mehr. In einer Erklärung sprach Whitener über die Entscheidung, das Festival überhaupt zu starten: „Ich habe immer von Festivals wie All Tomorrow’s Parties oder Athens Pop Fest gehört, die super kuratiert waren und diese ikonischen Künstler in kleineren Veranstaltungsorten neben diesen aufregenden neuen Bands spielten, die sie direkt beeinflusst haben. Es schien eine so schöne Art zu sein, die sich ständig weiterentwickelnde Natur von Underground-Rock und -Pop zu feiern.“

Bazooka! Fest 2026

Stephin Merritt (Die Magnetfelder)

Zerstörer (Solo)

Joanna Sternberg

Kiwi Jr.

2. Klasse

Josephine-Netzwerk

Asher White

Chime-Schule

Schmuckstück

Liebe Grüße, Burns

Häng ihn an die Waage

Die Alaskas

Kleiner Stuhl

Cloud Nothings

Times New Viking

Traurig13

Colleen Green

Winston Hightower

Parken

TV Buddah

Uniflora

Lex Walton

Große Seen

Riesentag

Bekleidungsviertel

500 $

Vivian

Schwellenzaun

Sunshine Convention