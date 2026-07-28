Linda Perhacs, die Folk-Singer-Songwriterin, die Jahrzehnte nach der Veröffentlichung ihres Debüts von 1970 Kultruhm erlangte, Parallelogrammewurde als vermisst gemeldet. Eine Gruppe ihrer Freunde und langjährigen Mitarbeiter – darunter ihre ehemalige Managerin Laurel Stearns, Julia Holter und DubLab-Mitbegründer Mark „Frosty“ McNeill – haben online eine Erklärung veröffentlicht, in der Hoffnung, die 82-jährige Musikerin zu finden, nachdem sie vor acht Monaten das letzte Mal von ihr gehört hatte. Sie bitten jeden, der Informationen über den Aufenthaltsort oder das Wohlbefinden von Perhacs hat, sich unter lstearns@primarywave.com an Stearns zu wenden.

Stearns und seine Freunde sahen Perhacs zuletzt vor acht Monaten in einer Einrichtung für betreutes Wohnen im San Fernando Valley, Kalifornien, wo sie die letzten acht Jahre gelebt hatte. Irgendwann wurde Perhacs unter der Aufsicht ihrer Betreuer entlassen. Die Musikerin und ihre Erziehungsberechtigten haben keinen der wiederholten Kontaktversuche erwidert.

Stearns war von 2013 bis 2016 Perhacs‘ Managerin, nachdem sie an der Veröffentlichung ihres zweiten Albums aus dem Jahr 2014 gearbeitet hatte Die Seele aller natürlichen Dingeund bleibt ein langjähriger Freund. „Das Wichtigste ist, sicherzustellen, dass sie sicher ist und sich wohl fühlt“, sagte sie zu Pitchfork am Telefon.

Im Gespräch mit Pitchfork bestätigte Stearns, dass sie am 6. Juni eine Vermisstenanzeige bei der Polizei von Los Angeles eingereicht hatte. Berichten zufolge ermittelte die Polizei, konnte den Status von Perhacs jedoch nicht an Stearns oder einen anderen Freund von Perhacs weitergeben, da diese rechtlich nicht mit dem Musiker verbunden sind, sei es als Familienangehörige oder als Betreuer mit Vollmacht. (Pitchfork hat das LAPD bezüglich des Status der Vermisstenmeldung kontaktiert.)

Nachdem ihre Debüt-LP in den 2000er Jahren wiederentdeckt wurde, wurde Perhacs von Daft Punk bis Nas gesampelt und wurde während der Freak-Folk-Bewegung zu einem unwahrscheinlichen Helden für Künstler wie Sufjan Stevens, Joanna Newsom und Devendra Banhart. Perhacs veröffentlichte ihr drittes und jüngstes Album, Ich bin eine Harmonieim Jahr 2017. Wie bei ihrem Album von 2014 beinhaltete es Kooperationen mit Holter und verschob die Grenzen ihres Sounds weiter.