Linda Perhacs wurde sicher gefunden, nachdem ihre Freunde und ihr Manager diese Woche eine öffentliche Suche nach ihr gestartet hatten. Das sagte ihre Managerin Laurel Stearns in einer Erklärung Rollender Stein„Wir bedanken uns aufrichtig bei allen, die dazu beigetragen haben, diese Bemühungen zu verstärken, indem sie Informationen weitergegeben, Unterstützung geleistet und sich aufrichtig um Lindas Wohlergehen gekümmert haben.“ In einem Beitrag auf Perhacs‘ Instagram-Seite wurde hinzugefügt, dass sie sich in einer neuen Pflegeeinrichtung befinde.

Perhacs war Ende letzten Jahres unter der Aufsicht ihrer Betreuer aus einer Langzeitpflegeeinrichtung entlassen worden. Nach mehreren Monaten ohne Kontakt teilte Stearns Pitchfork mit, dass sie Perhacs Anfang Juni als vermisst gemeldet habe. Die Behörden konnten die Informationen jedoch nicht an Personen weitergeben, die keine rechtlichen Verbindungen zum Singer-Songwriter hatten. Diesen Dienstag, den 28. Juli, posteten Stearns und mehrere Freunde und Mitarbeiter von Perhacs, darunter Julia Holter, in den sozialen Medien, in der Hoffnung, sie ausfindig zu machen.

In der neuen Erklärung von Stearns heißt es weiter: „Wir danken allen aufrichtig, die dazu beigetragen haben, diese Bemühungen zu verstärken, indem sie Informationen weitergaben, uns unterstützten und ihre aufrichtige Sorge um Lindas Wohlergehen zum Ausdruck brachten. Die überwältigende Resonanz von Fans, Mitmusikern, Journalisten und der breiteren kreativen Gemeinschaft war eine starke Erinnerung an den tiefgreifenden Einfluss von Lindas Musik. Wir sind den Behörden für ihre Unterstützung und allen, die hinter den Kulissen gearbeitet haben, um Klarheit in diese Situation zu bringen, besonders dankbar.“

Sie forderte, Lindas Privatsphäre zu respektieren, „da diejenigen, die ihr nahe stehen, den besten Weg nach vorne bestimmen“, und fügte hinzu: „Wir hoffen, dass dieser Moment Mitgefühl, Heilung und anhaltende Unterstützung für einen Künstler ermöglicht, dessen Arbeit so viele Leben berührt hat.“