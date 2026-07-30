Bob Vylan verklagt die BBC wegen Verleumdung und wirft dem britischen Sender vor, sie nach einem Auftritt in Glastonbury, bei dem das Hardcore-Rap-Duo „Tod den israelischen Streitkräften“ rief, zu Unrecht als antisemitisch bezeichnet zu haben.

Das Punk-Hip-Hop-Duo kündigte die Klage am Freitag über soziale Medien an und sagte: „Die BBC hat keine Zeit damit verschwendet, uns mit Etiketten zu versehen, die nicht passten, nicht passten und niemals passen werden.“

Im Glastonbury im Juni 2025 weckte Frontmann Bobby Vylan die scheinbar enthusiastische Menge mit Rufen wie „Free Palestine“ und „Death to the IDF“. Von der Bühne aus sagte er dem Publikum auch: „Hölle ja, vom Fluss bis zum Meer muss Palästina sein, wird es sein, inshallah, es wird frei sein.“ Während ihres Auftritts zeigte die Gruppe außerdem eine Botschaft auf einem Hintergrund mit der Aufschrift: „Befreit Palästina. Die Vereinten Nationen haben es einen Völkermord genannt. Die BBC nennt es einen ‚Konflikt‘.“

Die BBC übertrug das Set von Bob Vylan. Anschließend drückte der britische Sender sein tiefes Bedauern über die Sendung aus, bezeichnete das Verhalten des Duos als „beleidigend und bedauerlich“ und entschuldigte sich bei den jüdischen Zuschauern. „Wir sind uns auch unmissverständlich darüber im Klaren, dass es bei oder auf der BBC keinen Platz für Antisemitismus geben darf“, sagte der Sender in einer Erklärung vom Juli 2025.

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In dem Beitrag zur Klage äußerte Bob Vylan noch einmal seine Gedanken zur BBC.

„Die BBC hat versucht, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die sich den abscheulichen Verbrechen in Palästina widersetzen“, sagte das Duo, „stattdessen hat sie sie als antisemitisch abgestempelt, ihre Reden redigiert, ihren Inhalt entfernt und sogar die Veröffentlichung von Dokumentarfilmen blockiert, die das gewünschte Narrativ der BBC und ihrer Spitzenkräfte in Frage stellen.“

„Diese Reaktionen sind inakzeptabel. Als wir die Gelegenheit sahen, sie an die Macht der Menschen zu erinnern, die sie zum Schweigen bringen wollen, blieb uns keine andere Wahl, als diesen Kampf aufzunehmen. Tatsächlich ist es uns eine große Freude, sie vor Gericht daran zu erinnern.“

Nach dem Glastonbury-Set ermittelte die britische Polizei gegen Bob Vylan, es wurde jedoch keine Anklage erhoben, eine Maßnahme, die das Duo als Ziel der Regierung bezeichnete, weil es sich zu Wort gemeldet hatte, und das US-Außenministerium widerrief die Visa der Gruppe.

Bob Vylan stellte nach Glastonbury klar, dass ihre Aussagen auf dem Festival nicht den Tod irgendeiner „Rasse oder Gruppe von Menschen“ forderten, sondern die „Demontage einer gewalttätigen Militärmaschinerie“.