John Douglas, der Gitarrist und Sänger der schottischen Indie-Rock-Band Trashcan Sinatras, ist gestorben, gab die Band in den sozialen Medien bekannt. Er war 63 Jahre alt. „Wir sind am Boden zerstört, Ihnen allen mitteilen zu müssen, dass wir unseren lieben Freund und Bruder John nach kurzer Krankheit verloren haben“, schrieben Francis Reader, Paul Livingston, Stephen Douglas und Davy Hughes. „Er starb friedlich in den frühen Morgenstunden des 3. August 2026, umgeben von seinen Lieben, seine schöne Stimme und seine Lieder erfüllten den Raum.“ Die Nachricht kommt vier Tage nach der Veröffentlichung des neuesten Albums der Gruppe. Immer der Optimistihre erste Veröffentlichung in voller Länge seit 10 Jahren.

Trashcan Sinatras wurde 1986 in der Kleinstadt Irvine gegründet. John Douglas – zusammen mit seinem Bruder Stephen Douglas und Livingston – schloss sich Reader und Hughes kurz nach der Einführung an. Douglas spielte auf jedem der sieben Studioalben der Band mit, darunter auch auf dem Fanliebling von 1993 Ich habe alles gesehen. Im Jahr 2024 veröffentlichte er seine Debüt-Solo-LP.

„Wie Sie sagten, war es eine Achterbahnfahrt“, erzählte Douglas AXS im Jahr 2017 über seine Zeit in der Band. „Wir haben gesehen, wie sich das Musikgeschäft auf so viele Arten verändert hat. Die einzige Konstante ist, dass sich unsere eigene Dynamik nicht verändert hat; und wenn wir mit unseren Songs zufrieden sind, sind wir mit unserem Leben zufrieden … Zugegeben, in manchen Fällen war es schwierig, unsere Platten zu finden, und man hört es nicht im Radio, aber die Leute, die uns gefunden haben, sind bei uns geblieben. Uns geht es gut!“

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