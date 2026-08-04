Die Nominierungen für den Emmy Award 2026 brachten einige bemerkenswerte Überraschungen sowie viele mittlerweile bekannte Namen in den Hauptkategorien mit sich. Dazu gehören die diesjährigen Nominierten für die Outstanding Drama Series mit wiederkehrenden Spielern wie Der Diplomat, Paradies, Der PittUnd Langsame Pferdeobwohl Erstsemester-Anwärter Pluribus hat es geschafft – Vince Gilligans faszinierende Science-Fiction-Serie erhielt insgesamt 18 Nominierungen, darunter Anerkennung für die Serienstars Rhea Seehorn, Carlos-Manuel Vesga und Karolina Wydra.
Mit von der Partie waren auch HBOs Das vergoldete Zeitalter (ein früherer Kandidat im Jahr 2024) und Game of Thrones Spin-off Ein Ritter der Sieben Königreicheder insgesamt neun Nominierungen erhielt. Und Ihre Freunde und Nachbarn habe mich wie ein ehemaliger in diese Kategorie geschlichen Verrückte Männer Star entschied, dass es eine gute Idee sei, seine Freunde und Nachbarn auszurauben. Dies war die einzige Nominierung für die Apple-TV-Serie, die nicht einmal Jon Hamm eine Anerkennung einbrachte.
In der Outstanding Comedy Series ist die Besetzung in diesem Jahr fast identisch mit der im letzten Jahr, mit Abbott-Grundschule, Der Bär, Hacks, Niemand will das, Nur Morde im GebäudeUnd Schrumpfung alles wiederholt sich. Der einzige Nachwuchs kommt von Apple TVs Witwenbucht Und Margo hat Geldproblemedie an die Stelle des Vorjahres tritt Das Studio (die noch keine zweite Staffel veröffentlicht hat) und Was wir im Schatten tun (nominiert für die letzte Staffel).
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Als Das Studio letztes Jahr gewonnen hat, könnte es in dieser Kategorie jedoch jedermanns Spiel sein Hacks scheint ein wahrscheinlicher Gewinner zu sein, wenn man seine bisherigen Triumphe und das Gewicht seiner letzten Saison bedenkt. Achten Sie auf Witwenbuchtallerdings – mit 19 Nominierungen ein klarer Branchenfavorit und belegte den dritten Platz Der Pitt Und Hacks.
Im Allgemeinen war es ein großartiger Morgen für den Streaming-Dienst HBO Max mit seiner Flaggschiff-Dramaserie Der Pitt Der große Gewinner des Tages mit 25 Nominierungen, gefolgt von der beliebten Comedy-Serie Hacks mit 24 Nominierungen. Zusammen mit den HBO-Serien erhielt die Plattform 122 Nominierungen, gefolgt von Netflix mit 111 Nominierungen. Allerdings erhielt Apple TV 87 Nominierungen und hat drei Shows in den Kategorien „Hervorragendes Drama“ und „Komödie“ nominiert.
Einige bemerkenswerte Hinweise aus dem Rest der vollständigen Nominierungsliste: Taylor Swift ist bereits Emmy-Gewinnerin für das interaktive Medienprogramm 2015 AMEX Unstaged: Taylor Swift Experienceaber jetzt ist sie erneut nominiert für Die Ära-Tour | Die letzte Showder insgesamt fünf Nominierungen erhielt. Die überragende Super Bowl Halftime Show von Bad Bunny erhielt ebenfalls neun Nominierungen, darunter „Outstanding Variety Special (Live)“.
Anderswo: Disney+ Wundermann erhielt eine einzige Nominierung, allerdings für die Leistung von Yahya Abdul-Mateen II, die besser als nichts ist. HBOs Industrie wurde brüskiert. Die letzte Staffel von Die Late Show mit Stephen Colbert war mit neun Nominierungen die am häufigsten nominierte Talkshow des Tages Samstagabend Live erhielt 11, darunter ein Nicken für Erhitzte Rivalität Star Connor Storries Zeit als Moderator.
Wer wird gewinnen? Nun, Sie müssen etwas warten, um es herauszufinden. Die Emmy Awards 2026 finden am Sonntag, den 14. September, live auf NBC statt, moderiert von Mariska Hargitay. Sehen Sie sich unten die vollständige Liste der Nominierungen an.
Comedy-Serie
Hauptdarsteller in einer Comedyserie
- Yahya Abdul-Mateen II., Wundermann
- Steve Carell, Hahn
- Matthew Rhys, Witwenbucht
- Jason Segel, Schrumpfung
- Martin Kurz, Nur Morde im Gebäude
Hauptdarstellerin in einer Comedyserie
- Quinta Brunson, Abbott-Grundschule
- Ayo Edebiri, Der Bär
- Elle Fanning, Margo hat Geldprobleme
- Lisa Kudrow, Das Comeback
- Jean Smart, Hacks
Dramaserie
Hauptdarsteller in einer Dramaserie
- Sterling K. Brown, Paradies
- Gary Oldman, Langsame Pferde
- Mark Ruffalo, Aufgabe
- Rufus Sewell, Der Diplomat
- Noah Wyle, Der Pitt
Hauptdarstellerin in einer Dramaserie
- Carrie Coon, Das vergoldete Zeitalter
- Chase Infiniti, Die Testamente
- Keri Russell, Der Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Zendaya, Euphorie
Limitierte Serie
- Alles ihre Schuld
- Das Biest in mir
- Rindfleisch
- DTF St. Louis
- Liebesgeschichte: John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette (Strom)
Hauptdarsteller in einer limitierten Serie oder einem Film
- Riz Ahmed, Köder
- Jason Bateman, Schwarzes Kaninchen
- Charlie Hunnam, Monster: Die Ed-Gein-Geschichte
- Oscar Isaac, Rindfleisch
- Matthew Rhys, Das Biest in mir
Hauptdarstellerin in einer limitierten Serie oder einem Film
- Claire Danes, Das Biest in mir
- Sally Field, Bemerkenswert helle Kreaturen
- Carey Mulligan, Rindfleisch
- Sarah Pidgeon, Liebesgeschichte: John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette
- Sarah Snook, Alles ihre Schuld
Nebendarsteller in einer Comedyserie
- Colman Domingo, Die vier Jahreszeiten
- Paul W. Downs, Hacks
- Harrison Ford, Schrumpfung
- Nick Offerman, Margo hat Geldprobleme
- Stephen Root, Witwenbucht
- Michael Urie, Schrumpfung
- Tyler James Williams, Abbott-Grundschule
Nebendarstellerin in einer Comedyserie
- Dale Dickey, Witwenbucht
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott-Grundschule
- Kate O’Flynn, Witwenbucht
- Michelle Pfeiffer, Margo hat Geldprobleme
- Megan Stalter, Hacks
- Jessica Williams, Schrumpfung
Nebendarsteller in einer Dramaserie
- Patrick Ball, Der Pitt
- Billy Crudup, Die Morgenshow
- Shawn Hatosy, Der Pitt
- Gerran Howell, Der Pitt
- Jack Lowden, Langsame Pferde
- Tom Pelphrey, Aufgabe
- Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
Nebendarstellerin in einer Dramaserie
- Taylor Dearden, Der Pitt
- Fiona Dourif, Der Pitt
- Allison Janney, Der Diplomat
- Katherine LaNasa, Der Pitt
- Sepideh Moafi, Der Pitt
- Julianne Nicholson, Paradies
- Karolina Wydra, Pluribus
Nebendarsteller in einer limitierten oder anthologischen Serie oder einem Film
- Jason Bateman, DTF St. Louis
- Richard Gadd, Halber Mann
- David Harbour, DTF St. Louis
- Richard Jenkins, DTF St. Louis
- Charles Melton, Rindfleisch
- Nick Offerman, Tod durch Blitz
Nebendarstellerin in einer limitierten oder anthologischen Serie oder einem Film
- Linda Cardellini, DTF St. Louis
- Dakota Fanning, Alles ihre Schuld
- Laurie Metcalf, Monster: Die Ed-Gein-Geschichte
- Freude Sonntag, DTF St. Louis
- Youn Yuh-jung, Rindfleisch
- Constance Zimmer, Liebesgeschichte: John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette
Hervorragende Sortenserie
- Die tägliche Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Letzte Woche heute Abend mit John Oliver
- Die Late Show mit Stephen Colbert
- Samstagabend Live
Herausragendes Reality-Wettbewerbsprogramm
- Tanzen mit den Sternen
- RuPaul’s Drag Race
- Überlebende
- Spitzenkoch
- Die Verräter