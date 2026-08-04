Die Nominierungen für den Emmy Award 2026 brachten einige bemerkenswerte Überraschungen sowie viele mittlerweile bekannte Namen in den Hauptkategorien mit sich. Dazu gehören die diesjährigen Nominierten für die Outstanding Drama Series mit wiederkehrenden Spielern wie Der Diplomat, Paradies, Der PittUnd Langsame Pferdeobwohl Erstsemester-Anwärter Pluribus hat es geschafft – Vince Gilligans faszinierende Science-Fiction-Serie erhielt insgesamt 18 Nominierungen, darunter Anerkennung für die Serienstars Rhea Seehorn, Carlos-Manuel Vesga und Karolina Wydra.

Mit von der Partie waren auch HBOs Das vergoldete Zeitalter (ein früherer Kandidat im Jahr 2024) und Game of Thrones Spin-off Ein Ritter der Sieben Königreicheder insgesamt neun Nominierungen erhielt. Und Ihre Freunde und Nachbarn habe mich wie ein ehemaliger in diese Kategorie geschlichen Verrückte Männer Star entschied, dass es eine gute Idee sei, seine Freunde und Nachbarn auszurauben. Dies war die einzige Nominierung für die Apple-TV-Serie, die nicht einmal Jon Hamm eine Anerkennung einbrachte.

In der Outstanding Comedy Series ist die Besetzung in diesem Jahr fast identisch mit der im letzten Jahr, mit Abbott-Grundschule, Der Bär, Hacks, Niemand will das, Nur Morde im GebäudeUnd Schrumpfung alles wiederholt sich. Der einzige Nachwuchs kommt von Apple TVs Witwenbucht Und Margo hat Geldproblemedie an die Stelle des Vorjahres tritt Das Studio (die noch keine zweite Staffel veröffentlicht hat) und Was wir im Schatten tun (nominiert für die letzte Staffel).

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Als Das Studio letztes Jahr gewonnen hat, könnte es in dieser Kategorie jedoch jedermanns Spiel sein Hacks scheint ein wahrscheinlicher Gewinner zu sein, wenn man seine bisherigen Triumphe und das Gewicht seiner letzten Saison bedenkt. Achten Sie auf Witwenbuchtallerdings – mit 19 Nominierungen ein klarer Branchenfavorit und belegte den dritten Platz Der Pitt Und Hacks.

Im Allgemeinen war es ein großartiger Morgen für den Streaming-Dienst HBO Max mit seiner Flaggschiff-Dramaserie Der Pitt Der große Gewinner des Tages mit 25 Nominierungen, gefolgt von der beliebten Comedy-Serie Hacks mit 24 Nominierungen. Zusammen mit den HBO-Serien erhielt die Plattform 122 Nominierungen, gefolgt von Netflix mit 111 Nominierungen. Allerdings erhielt Apple TV 87 Nominierungen und hat drei Shows in den Kategorien „Hervorragendes Drama“ und „Komödie“ nominiert.

Einige bemerkenswerte Hinweise aus dem Rest der vollständigen Nominierungsliste: Taylor Swift ist bereits Emmy-Gewinnerin für das interaktive Medienprogramm 2015 AMEX Unstaged: Taylor Swift Experienceaber jetzt ist sie erneut nominiert für Die Ära-Tour | Die letzte Showder insgesamt fünf Nominierungen erhielt. Die überragende Super Bowl Halftime Show von Bad Bunny erhielt ebenfalls neun Nominierungen, darunter „Outstanding Variety Special (Live)“.

Anderswo: Disney+ Wundermann erhielt eine einzige Nominierung, allerdings für die Leistung von Yahya Abdul-Mateen II, die besser als nichts ist. HBOs Industrie wurde brüskiert. Die letzte Staffel von Die Late Show mit Stephen Colbert war mit neun Nominierungen die am häufigsten nominierte Talkshow des Tages Samstagabend Live erhielt 11, darunter ein Nicken für Erhitzte Rivalität Star Connor Storries Zeit als Moderator.

Wer wird gewinnen? Nun, Sie müssen etwas warten, um es herauszufinden. Die Emmy Awards 2026 finden am Sonntag, den 14. September, live auf NBC statt, moderiert von Mariska Hargitay. Sehen Sie sich unten die vollständige Liste der Nominierungen an.

Comedy-Serie

Hauptdarsteller in einer Comedyserie

Yahya Abdul-Mateen II., Wundermann

Steve Carell, Hahn

Matthew Rhys, Witwenbucht

Jason Segel, Schrumpfung

Martin Kurz, Nur Morde im Gebäude

Hauptdarstellerin in einer Comedyserie

Quinta Brunson, Abbott-Grundschule

Ayo Edebiri, Der Bär

Elle Fanning, Margo hat Geldprobleme

Lisa Kudrow, Das Comeback

Jean Smart, Hacks

Dramaserie

Hauptdarsteller in einer Dramaserie

Sterling K. Brown, Paradies

Gary Oldman, Langsame Pferde

Mark Ruffalo, Aufgabe

Rufus Sewell, Der Diplomat

Noah Wyle, Der Pitt

Hauptdarstellerin in einer Dramaserie

Carrie Coon, Das vergoldete Zeitalter

Chase Infiniti, Die Testamente

Keri Russell, Der Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Zendaya, Euphorie

Limitierte Serie

Alles ihre Schuld

Das Biest in mir

Rindfleisch

DTF St. Louis

Liebesgeschichte: John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette (Strom)

Hauptdarsteller in einer limitierten Serie oder einem Film

Riz Ahmed, Köder

Jason Bateman, Schwarzes Kaninchen

Charlie Hunnam, Monster: Die Ed-Gein-Geschichte

Oscar Isaac, Rindfleisch

Matthew Rhys, Das Biest in mir

Hauptdarstellerin in einer limitierten Serie oder einem Film

Claire Danes, Das Biest in mir

Sally Field, Bemerkenswert helle Kreaturen

Carey Mulligan, Rindfleisch

Sarah Pidgeon, Liebesgeschichte: John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette

Sarah Snook, Alles ihre Schuld

Nebendarsteller in einer Comedyserie

Colman Domingo, Die vier Jahreszeiten

Paul W. Downs, Hacks

Harrison Ford, Schrumpfung

Nick Offerman, Margo hat Geldprobleme

Stephen Root, Witwenbucht

Michael Urie, Schrumpfung

Tyler James Williams, Abbott-Grundschule

Nebendarstellerin in einer Comedyserie

Dale Dickey, Witwenbucht

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott-Grundschule

Kate O’Flynn, Witwenbucht

Michelle Pfeiffer, Margo hat Geldprobleme

Megan Stalter, Hacks

Jessica Williams, Schrumpfung

Nebendarsteller in einer Dramaserie

Patrick Ball, Der Pitt

Billy Crudup, Die Morgenshow

Shawn Hatosy, Der Pitt

Gerran Howell, Der Pitt

Jack Lowden, Langsame Pferde

Tom Pelphrey, Aufgabe

Carlos-Manuel Vesga, Pluribus

Nebendarstellerin in einer Dramaserie

Taylor Dearden, Der Pitt

Fiona Dourif, Der Pitt

Allison Janney, Der Diplomat

Katherine LaNasa, Der Pitt

Sepideh Moafi, Der Pitt

Julianne Nicholson, Paradies

Karolina Wydra, Pluribus

Nebendarsteller in einer limitierten oder anthologischen Serie oder einem Film

Jason Bateman, DTF St. Louis

Richard Gadd, Halber Mann

David Harbour, DTF St. Louis

Richard Jenkins, DTF St. Louis

Charles Melton, Rindfleisch

Nick Offerman, Tod durch Blitz

Nebendarstellerin in einer limitierten oder anthologischen Serie oder einem Film

Linda Cardellini, DTF St. Louis

Dakota Fanning, Alles ihre Schuld

Laurie Metcalf, Monster: Die Ed-Gein-Geschichte

Freude Sonntag, DTF St. Louis

Youn Yuh-jung, Rindfleisch

Constance Zimmer, Liebesgeschichte: John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette

Hervorragende Sortenserie

Die tägliche Show

Jimmy Kimmel Live!

Letzte Woche heute Abend mit John Oliver

Die Late Show mit Stephen Colbert

Samstagabend Live

Herausragendes Reality-Wettbewerbsprogramm