Jimmy Kimmel scheint nach Stephen Colberts Sturz den Thron des Late-Night-Königs zu besteigen.

Einen Monat nach Ende Die Late Show, Jimmy Kimmel Live! Laut einem Bericht von ist die Zahl der Zuschauer mit durchschnittlich 2,02 Millionen auf den höchsten Stand der vergangenen acht Jahre gestiegen, was einem Anstieg von 24 % gegenüber der Zuschauerzahl des letzten Jahres und einem Anstieg von 29 % bei der Altersgruppe der 18- bis 49-Jährigen entspricht TheWrap. Damit liegt Kimmel vor NBC Die Tonight Show mit Jimmy Fallon Und Late Night mit Seth Meyers.

Jedoch, TheWrap stellt fest, dass Kimmel durch die Einleitungen zum Stanley Cup und den NBA-Finals, die seit 1998 die meistgesehenen Basketball-Events waren, Auftrieb erhalten hat. Auch Kimmels NBC-Konkurrenten haben seit Colberts Ausscheiden einen Zuwachs an Zuschauern erhalten. Dem Bericht zufolge verzeichnete Fallon in der ersten Woche, in der Colbert nicht ausgestrahlt wurde, im Jahresvergleich 19 % mehr Zuschauer auf 1,3 Millionen, während Meyers im Vergleich zum Vorjahr einen bescheideneren Zuwachs von 7 % verzeichnete.

Wie Colbert stand auch Kimmel in heftigem Streit mit Präsident Donald Trump und seinem Gefolge. Es ist also ein Witz, dass das Publikum, das sich Colbert ansah, zu Kimmel springen würde. Und mit Sketchen wie dem Witz, den Kimmel über Olivia Rodrigo spielte, macht der Late-Night-Moderator das Einschalten einfach.

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