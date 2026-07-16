Ein neues Festival kommt nach Santa Monica, bei dessen Eröffnung die Killers und Olivia Dean an der Spitze stehen. Das Ocean Way Festival – produziert vom vielgeschmähten Coachella-Veranstalter Goldenvoice – findet am 26. und 27. September statt. Jack White, Khruangbin und Sublime gehören ebenfalls zu den Darstellern.

Auf dem Programm stehen außerdem Durand Jones and the Indications, Alvvays, SG Lewis, 54 Ultra, Hiatus Kaiyote, Blond:Ish, Poolside und ein DJ-Set von Hot Chip. Das Festival, das sich über den Strand zwischen Santa Monica Pier und Bay Street erstreckt, hat seinen Namen von der Straße, in der Allen Sides die Ocean Way Recording Studios gründete.

Caroline Torosis, Bürgermeisterin der Stadt Santa Monica, sagte in einer Pressemitteilung: „Santa Monica befindet sich mitten in einer Renaissance. Die Stadt heißt die Welt an ihren Küsten willkommen, und mit dem Ocean Way Festival stellen wir sicher, dass unsere eigene Gemeinde im Mittelpunkt steht.“