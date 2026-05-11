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Natalie Alyn Lind ist offiziell Teil des Taylor Sheridan-Universums und sie klingt davon genauso überrascht wie alle anderen. Im Gespräch mit Kyle Meredith sprach die Schauspielerin über einen Beitritt Dutton Ranchdie direkte Fortsetzung des Yellowstone Saga, und wie das Ganze von einem geheimen Vorsprechen zu einer plötzlichen Aufforderung wurde, ihr Leben zu packen und für sieben Monate nach Texas zu ziehen. Dann kam das Cowboy-Camp. Lind sagt, die Erfahrung habe sie schließlich getroffen, als sie zusammen mit dem Rest der Besetzung auf ein Pferd gestiegen sei, und fügt hinzu, dass Sheridans Produktionen keine falschen Cowboys zulassen. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

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Lind beschrieb ihre Figur Oreana als „die Art von Person, die in jeden Raum gehen und genau sagen kann, was sie will“ und fügte hinzu: „Sie ist mächtig und kennt ihren Wert und nimmt niemandem etwas weg.“ Sie achtete zwar darauf, nicht zu viel darüber zu verraten, wohin die Saison geht, gab jedoch zu, dass die Fans bereits versuchen, die Beziehungsparallelen zwischen der jüngeren Generation und der Beth-und-Rip-Dynamik von Kelly Reilly und Cole Hauser zu entschlüsseln. Sie sprach auch über die Zusammenarbeit mit Annette Bening und nannte die Oscar-prämierte Schauspielerin „eine der nettesten Menschen, mit denen ich je zusammengearbeitet habe“.

Gleichzeitig stürzt sich Lind kopfüber ins Grauen Halloween-Shopein Slasher, in dem sie mitspielt, den sie produziert, besetzt, schneidet und von der Postproduktion bis hin zur Partitur mitgestaltet. Sie nannte es ihren „Liebesbrief an den Horror“ und sagte, der Film sei von den Slashern inspiriert, mit denen sie als Kind aufgewachsen sei. „Ich vermisse die Slasher-Filme der alten Schule aus den späten 90ern oder frühen 2000ern, sogar aus den 80ern“, sagte sie. „Wir wollten etwas machen, das wirklich Spaß macht.“ Zur Besetzung gehören Anthony Michael Hall, Simon Rex und der Freund der Familie, Thomas Dekker, dem Lind neben ihrer Mutter zuschreibt, dass er ihre Horrorbesessenheit seit ihrer Kindheit mitgeprägt hat. „Es hat mich in den Bann gezogen“, sagte sie über die Produktion. „Jetzt kann ich einfach nicht aufhören, daran herumzukratzen.“

Hören Sie zu, wie Natalie Alyn Lind darüber spricht Dutton Ranch, Halloween-Shopund mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.