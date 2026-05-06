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Ein erneuter Besuch ist gefährlich Amadeus. Der Film von Miloš Forman aus dem Jahr 1984 hing jahrzehntelang über der Popkultur wie ein Geist mit gepuderter Perücke, aber etwas Neues Amadeus Die Serie von Starz versucht nicht, den Film neu zu machen, sondern tiefer in die Fäule darunter zu kriechen. Im Gespräch mit Kyle Meredith sprachen die Stars Paul Bettany und Will Sharpe darüber, Peter Shaffers Geschichte auf fünf Stunden auszudehnen, was der Rivalität zwischen Mozart und Salieri viel mehr Raum für Verletzungen, Besessenheit und Spiralen gibt. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

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Bettany, die Salieri mit einer Art brodelndem Groll spielt, der Wein gerinnen lassen könnte, wies darauf hin, dass das ursprüngliche Bühnenstück größtenteils in Salieris Kopf lebte. „Das Stück ist sehr stark aus Salieris Sicht“, sagt er, bevor er erklärt, wie die Serie die Dinge öffnet, um zu zeigen, „welche Last des Genies auf Mozart lastete.“ Er bietet vielleicht auch die bestmögliche Antwort auf die Frage, ob es tatsächlich Genie gibt. „Genauso glaube ich an Bibliotheken und so“, lacht Bettany. „Es gibt Genies. Ja, es gibt Bibliotheken.“

Sharpe näherte sich Mozart wie einem in Musiknotation verpackten Widerspruch. „Ich habe versucht, ihn als jemanden darzustellen, der nicht an Bibliotheken glaubt“, scherzt er, bevor er sich ernsthaft mit Mozarts Kompositionen beschäftigt, um in die Figur einzudringen. „Einiges davon ist sehr verspielt und frivol, anderes so großartig und traurig“, sagt er. „Ich versuche, das alles in einer Person zu vereinen.“ Im Laufe der Serie wandelt sich Sharpes Mozart von einem ehrgeizigen Chaosagenten zu etwas weitaus Düstererem, zermürbt von den Umständen, dem Ego und Salieris Fixierung. Das Ergebnis liegt irgendwo zwischen Prestigedrama und psychologischem Messerkampf, was sich genau richtig anfühlt für eine Geschichte über zwei Männer, die im Schatten der Brillanz zu überleben versuchen.

Hören Sie, wie Paul Bettany und Will Sharpe darüber sprechen AmadeusDie Natur des Genies und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Die fünfteilige limitierte Serie erscheint am 8. Mai auf Starz.

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